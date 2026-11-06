DDR5 : faut-il vraiment passer de 16 à 32 Go de RAM sur votre PC ?

Un PC qui saccade avec 16 Go de RAM peut manquer de mémoire. Il peut aussi avoir un autre problème, comme un jeu qui remplit la mémoire vidéo de la carte graphique. Avant de commander un kit DDR5, reproduisez le ralentissement et regardez ce que Windows utilise au même moment. C’est le moyen le plus simple de savoir si 32 Go vous aideront.

Le test à faire avant de commander

Ouvrez le Gestionnaire des tâches avec Ctrl + Maj + Échap, puis allez dans Performances → Mémoire. Lancez votre jeu, votre projet de montage ou vos applications comme d’habitude. Surveillez la mémoire disponible et les ralentissements. Une valeur basse au moment précis où le PC se fige, plusieurs fois de suite, rend la piste mémoire plus crédible. Un chiffre élevé à lui seul peut simplement refléter le cache de Windows.

Pour un jeu, vérifiez aussi Performances → GPU et la mémoire dédiée. Si elle sature alors que la RAM système garde de la marge, essayez d’abord de baisser la qualité des textures. Passer à 32 Go ne donne pas davantage de mémoire dédiée à la carte graphique.

Le bon kit dépend de votre carte mère

Relevez la référence exacte de la carte mère ou du portable et ouvrez sa fiche constructeur. DDR4 et DDR5 ne se montent pas dans les mêmes emplacements. Vérifiez également si la mémoire du portable est soudée ou remplaçable, ainsi que le format demandé. Sur un PC fixe, un kit 2 × 16 Go évite de mélanger des barrettes aux caractéristiques différentes. Suivez le manuel pour les emplacements : A2 et B2 sont courants, mais le fabricant de votre carte a le dernier mot.

La capacité et la vitesse répondent à deux questions distinctes. Par exemple, ce kit Kingston de 32 Go a un profil DDR5-6000, alors que son réglage standard est DDR5-4800. Le profil XMP ou EXPO s’active dans le BIOS si la plateforme le prend en charge. Vérifiez d’abord que le PC démarre et reconnaît les 32 Go au réglage standard.

Dans quels cas garder 16 Go ?

Si votre PC reste fluide avec vos applications ouvertes et conserve de la mémoire disponible, gardez vos 16 Go. Si vous jonglez entre un gros projet, un navigateur chargé et plusieurs outils qui vous font régulièrement attendre, 32 Go peuvent réduire ces interruptions. Faites le test dans les conditions où vous voulez gagner du temps.