Le Meltagun arrivera le 7 décembre avec une mise à jour gratuite. Fatshark détaille ses contraintes et les armes des Sisters Novitiate.

Le Meltagun arrivera dans Darktide le 7 décembre sans imposer l’achat du nouveau DLC. Il sera accessible au Vétéran et aux Sisters Novitiate, pas à toutes les classes. Dans son billet consacré aux nouvelles armes, daté du 20 novembre, Fatshark détaille ce que cette puissance supplémentaire demandera en échange.

Le rayon perd rapidement son efficacité à distance. Ses réserves de munitions sont limitées et tirer ralentit les déplacements comme les changements de visée. Il faudra donc choisir son moment : l’arme privilégie les ennemis proches, plutôt que le nettoyage systématique de toutes les cibles aperçues au loin.

Une arme gratuite à distinguer de la classe payante

Le calendrier remonte à l’annonce des Sisters Novitiate du 12 novembre. Fatshark confirme un DLC proposé à 11,99 €, accompagné d’une mise à jour gratuite contenant le Meltagun. La classe est annoncée sur toutes les plateformes du jeu.

Pour un joueur qui possède déjà un Vétéran, acheter la Novitiate ne sera donc pas une condition pour découvrir cette arme. En revanche, le Meltagun gratuit ne donne pas accès à la nouvelle classe ni à l’ensemble de son arsenal.

La Novitiate disposera d’une réserve de Foi et pourra équiper deux Actes de Foi parmi six. Ses choix dans l’arbre de talents modifieront la manière d’accumuler puis d’utiliser cette ressource. Le compagnon Chérubin de l’édition Deluxe est, lui, purement cosmétique.

Le bouclier change aussi la manière de préparer un coup

Parmi les armes détaillées, l’association épée-bouclier apporte une possibilité défensive concrète : bloquer certains coups autrement impossibles à arrêter, notamment les attaques verticales des Crushers, ainsi que des tirs venant de face. Le bouclier reste présenté devant le personnage pendant la préparation d’une attaque lourde.

Le petit lance-flammes prend une direction différente : une meilleure mobilité contre une puissance et un chargeur plus modestes. Son fonctionnement renforcé consomme deux fois plus de munitions. Ces compromis empêchent de réduire le nouvel arsenal à une simple hausse des dégâts.

Pour préparer le 7 décembre, le premier choix sera donc celui de la classe : conserver son Vétéran pour essayer le Meltagun, ou opter pour les Sisters Novitiate afin de découvrir leurs armes et leur gestion de la Foi. Les dégâts et sensations effectifs resteront à juger dans la version distribuée.