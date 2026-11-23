Le gameplay du 21 novembre précise la nouvelle arène de The Butcher’s Asylum et l’arrivée de la Ringmaster. Le DLC est attendu début 2027.

Darkest Dungeon II prépare une arène et un nouveau personnage à débloquer : la Ringmaster. Dans sa présentation de gameplay publiée le 21 novembre, Red Hook revient sur The Butcher’s Asylum, son prochain DLC payant. La fiche officielle de l’extension indique une sortie au premier trimestre 2027.

Le contenu avait été annoncé dès le 3 novembre. La nouveauté de ce week-end est la présentation de son fonctionnement, pas la révélation soudaine d’une extension supplémentaire.

Un personnage gagné dans l’arène, utilisable ailleurs

La Ringmaster devient le 16e héros jouable de Darkest Dungeon II. Les habitués du premier épisode l’ont déjà croisée dans The Butcher’s Circus, mais elle n’y était pas jouable. Ici, il faudra remporter des combats dans l’arène pour la débloquer. Red Hook précise qu’elle pourra ensuite être recrutée dans n’importe quel mode.

C’est le détail qui donne à cette extension un intérêt au-delà de sa nouvelle activité : un joueur souhaitant agrandir son équipe habituelle devra aussi passer par les affrontements de l’asile. Le studio n’a toutefois pas encore fourni une procédure complète de déblocage permettant de préparer une série de combats précise.

Des affrontements plus courts, sous la pression du public

The Butcher’s Asylum propose des parties courtes dans un mode d’arène distinct. Il faudra composer son équipe et affronter des combinaisons d’ennemis inédites. Une jauge liée au public peut accorder des effets favorables si ses demandes sont satisfaites ; les ignorer peut compliquer la partie.

La vidéo officielle de gameplay montre par exemple une demande du public : utiliser deux objets de combat au cours des quatre tours suivants. Cette contrainte ajoute un objectif ponctuel aux décisions habituelles de placement et d’attaque.

Présentation officielle de Red Hook Studios, en anglais.

Une narratrice propre à l’asile, ainsi que des apparences et équipements visuels thématiques, accompagnent ce mode. La description officielle insiste donc sur une autre manière d’exploiter les combats, plutôt que sur une simple nouvelle destination.

Il faudra posséder Darkest Dungeon II. Le terme de mode indépendant désigne ici une activité séparée au sein du DLC, pas un jeu autonome. Sur Steam, l’interface et les sous-titres français sont annoncés, avec des voix anglaises. Aucun prix en euros ni jour de sortie plus précis n’est confirmé dans la fiche consultée.