Arkéa précise que l’attaque a visé ses propres fonds et dément une intrusion par Fortuneo. Le montant définitif reste à établir.

Cyberattaque chez Arkéa : la banque précise quels comptes ont été touchés

Les comptes des clients n’ont pas servi à transférer les fonds détournés, affirme le Crédit Mutuel Arkéa. Dans ses précisions du 4 novembre, la banque explique que les pirates ont utilisé un compte appartenant à l’établissement, avant d’envoyer l’argent vers d’autres banques.

Cette distinction compte pour comprendre l’incident : un détournement de fonds de la banque ne signifie pas que les soldes de ses clients ont été ponctionnés. Arkéa assure que leurs avoirs ne subissent aucune conséquence financière.

Fortuneo n’était pas le point d’entrée, selon Arkéa

Le groupe dément aussi une intrusion par Fortuneo. Il situe le point d’entrée sur la plateforme d’un prestataire, puis décrit un accès à ses propres systèmes. L’identité de ce prestataire n’est pas précisée.

Certains virements ont été retardés. La banque indique toutefois que la quasi-totalité des opérations avaient repris dans la matinée.

Le montant perdu n’est pas encore définitif

Arkéa confirme l’ordre de grandeur évoqué publiquement, sans arrêter un bilan final. Une partie des fonds a été bloquée et les démarches de récupération se poursuivent. Une éventuelle conversion en cryptomonnaies reste évoquée comme une possibilité.

Enfin, l’avertissement contre l’hameçonnage diffusé aux clients est préventif : il ne constitue pas, à lui seul, la confirmation d’un vol de leurs données.

Source : précisions officielles du Crédit Mutuel Arkéa, 4 novembre 2026.

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