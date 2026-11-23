Les onze missions du Crysis original passent en coopération grâce à un projet de fans. La bonne édition du jeu reste indispensable.

Crysis : un mod ouvre toute la campagne à quatre, sans régler les ports de votre box

Retourner sur l’île de Crysis avec trois amis est désormais possible sur PC. CrysisCoop rend les onze missions du jeu de 2007 jouables jusqu’à quatre et intègre un navigateur de parties. Le projet communautaire annonce aussi une connexion automatisée, sans passer par la configuration manuelle de sa box. Il faut cependant posséder l’édition originale : Crysis Remastered n’est pas compatible.

La version publiée le 21 novembre sur ModDB a introduit ce navigateur et l’hébergement simplifié. Le site du projet affiche déjà une mouture plus récente, la 0.3.38.1 : mieux vaut suivre ses indications actuelles plutôt qu’une ancienne procédure d’installation.

Reprendre l’aventure en escouade

Ce mod s’intéresse à la campagne, avec sa progression et ses objectifs. Son intérêt dépasse donc une partie multijoueur sur une carte familière : il propose de refaire le parcours du jeu avec une équipe. Le site officiel de CrysisCoop décrit des transitions, des séquences narratives et des points de reprise synchronisés. Les véhicules et les passages en apesanteur font également partie de cette adaptation.

La coopération s’accompagne d’un système de réanimation. Un coéquipier à terre peut être relevé pendant le délai prévu ; si toute l’escouade tombe, le groupe repart au dernier point de contrôle. Cela donne une conséquence très concrète au jeu en équipe : rester suffisamment proche pour secourir un partenaire peut éviter à tous de recommencer une séquence.

Le point à vérifier avant de télécharger

L’année inscrite dans votre bibliothèque compte davantage que le nom Crysis tout court. Le projet vise Crysis de 2007 en 64 bits, mis à jour en 1.2 ou 1.2.1. Une copie du remaster ne remplit pas cette condition. Le mod gratuit ne fournit pas le jeu de base.

Le composant C1-Launcher explique une partie du travail nécessaire pour remettre ce titre ancien en service sur des PC actuels. Sa documentation indépendante présente un remplacement des exécutables, avec des corrections de lancement sur les systèmes modernes. Elle confirme aussi son incompatibilité avec Crysis Remastered. Pour les copies originales sur DVD, elle distingue les correctifs officiels permettant d’atteindre la version 1.2.1.

CrysisCoop indique que son lanceur actuel prend en charge les composants et les cartes nécessaires. Le principe est de décompresser l’archive dans le dossier principal du jeu, puis de démarrer CrysisCoopLauncher.exe. Le premier lancement prépare les cartes localement. Il faut donc repérer le dossier contenant réellement le jeu installé, plutôt que déposer les fichiers à côté d’un simple raccourci sur le bureau.

Un salon privé pour retrouver ses amis

Dans la partie multijoueur, la fonction de recherche de parties Internet permet d’héberger ou de rejoindre une session. Cette description traduit la fonction : les intitulés français exacts du mod n’ont pas été vérifiés. L’hôte peut définir un mot de passe, un niveau de difficulté et le tir allié.

La promesse de connexion sans réglage manuel reste celle du développeur, pas le résultat d’un test Menow sur toutes les box françaises. Pour organiser une soirée, vérifiez surtout que chacun possède la bonne édition et une installation actualisée du mod. Un salon visible ne corrigera pas une incompatibilité entre l’original et le remaster.