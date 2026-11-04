Falcon Guardian reçoit AI Kill Switch. Le dispositif vise l’arrêt et le blocage de relance d’agents non autorisés, avec une portée initiale centrée sur la passerelle.

Quand un agent IA peut lancer des opérations dans les outils de l’entreprise, fermer sa fenêtre de discussion ne garantit pas l’arrêt du travail engagé. CrowdStrike annonce le 3 novembre AI Kill Switch, une commande destinée à interrompre les agents non autorisés et à empêcher leur redémarrage selon les règles de l’entreprise.

La fonction rejoint Falcon Guardian. Elle vise un problème de contrôle des logiciels, sans supposer que l’IA devient consciente ou décide de désobéir : un agent mal configuré, détourné ou doté d’accès excessifs peut suffire à produire une action indésirable.

Arrêter l’agent et éviter qu’il reparte

L’arrêt ne constitue que la première partie du mécanisme annoncé. CrowdStrike prévoit également d’appliquer les politiques de l’organisation pour empêcher la relance et conserver une trace des interventions. Cela donne aux administrateurs un moyen de réagir et de documenter la décision, plutôt que de compter uniquement sur une consigne écrite dans une conversation.

La distinction est importante : demander à un modèle de ne pas consulter un dossier n’est pas équivalent à lui retirer techniquement la possibilité d’y accéder. Le produit de sécurité se place du côté de ces contrôles et des connexions utilisées par l’agent.

Une portée qu’il faut lire au-delà du nom

La disponibilité initiale décrite par l’éditeur concerne la passerelle. L’extension des capacités vers les postes de travail relève d’une étape ultérieure. Le nom Kill Switch ne doit donc pas être compris comme un interrupteur universel capable d’arrêter instantanément n’importe quelle IA sur tous les ordinateurs.

CrowdStrike annonce en parallèle la disponibilité générale de son AI Gateway et des contrôles au niveau des agents. La liste d’intégrations cite notamment Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Microsoft 365 Copilot, OpenCode et Cursor. Le périmètre effectif reste lié aux composants déployés et aux connexions couvertes.

Un nouveau sujet pour les équipes de sécurité

Jusqu’ici, une grande partie du contrôle consistait à déterminer quels utilisateurs et logiciels pouvaient accéder à une ressource. Les agents ajoutent un intermédiaire : ils peuvent enchaîner plusieurs actions à partir d’une demande, avec les autorisations qu’on leur a confiées.

Le lancement illustre cette évolution de la sécurité d’entreprise. Il ne constitue pas une démonstration indépendante de l’efficacité du produit : les capacités décrites sont celles de l’annonce du fournisseur. Pour une organisation qui évalue le dispositif, la question décisive reste concrète : quels agents, quels outils et quels chemins d’accès peut-il effectivement couper dans son installation ?

Image : CrowdStrike, logo diffusé via Wikimedia Commons.