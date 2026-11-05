Crimson Desert : comment récupérer les récompenses Twitch ratées avant le 12 novembre

Pearl Abyss ouvre une seconde fenêtre pour les joueurs qui ont raté les premiers Twitch Drops. En cas de blocage, le bouton Réclamer se trouve dans le chat du direct.

Les joueurs de Crimson Desert Enhanced qui ont raté les premières récompenses Twitch ont une nouvelle chance. Dans une note révisée le 4 novembre, Pearl Abyss indique que les cadeaux de la première semaine peuvent être récupérés pendant la seconde. En France métropolitaine, cette fenêtre se termine le 12 novembre à 00 h 59, dans la nuit du mercredi au jeudi.

Le studio donne un exemple concret : regarder 60 minutes d’un direct éligible pendant la deuxième semaine permet d’obtenir les récompenses des deux semaines si vous avez manqué les premières. Les objets déjà réclamés en semaine 1 ne sont pas distribués une deuxième fois.

Le bouton à chercher se trouve dans le chat

Pearl Abyss signale un problème dans le menu Drops et récompenses de Twitch. Tant que le blocage persiste, le studio conseille de rejoindre un direct de Crimson Desert, puis d’utiliser le bouton Réclamer dans le chat quand la récompense est disponible. Associez ensuite votre compte Twitch sur la page de l’événement, comme l’indique l’éditeur.

Si un objet apparaît dans votre inventaire Twitch mais que le bouton habituel échoue, revenez dans le chat du direct. C’est le détour prévu par le studio pour cette campagne. Voir la note officielle et le lien vers l’événement.

Le jeu de base suffit pour les premières récompenses

Pearl Abyss distingue les deux lots. Les cadeaux de la première semaine sont utilisables avec Crimson Desert Enhanced. Ceux de la deuxième semaine sont réservés à l’utilisation par les propriétaires du DLC Charting the Unknown. Avant de laisser tourner un direct pour un objet précis, vérifiez donc de quelle semaine il dépend.

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