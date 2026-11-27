La VERTIX 4 est proposée à 799 € en France. Sa lampe et ses cartes hors ligne sont détaillées, avec une limite à connaître avant l’achat.

Fouiller un sac ou préparer du matériel dans le noir sans tenir une lampe : c’est l’un des usages mis en avant par la COROS VERTIX 4. Désormais proposée à 799 € en France, cette montre d’expédition dirige son éclairage vers les mains. Elle associe aussi écran AMOLED et navigation hors ligne, avec une distinction à connaître avant l’achat : les cartes satellite sont annoncées pour début 2027.

Une lampe pensée pour éclairer ce que vous manipulez

La VERTIX 4 intègre une véritable lampe, séparée de son écran. Dans sa présentation du modèle, COROS décrit un faisceau orienté vers la zone où travaillent les mains. L’idée est de pouvoir chercher un objet dans un sac ou s’occuper d’un réchaud sans devoir relever le poignet pour viser.

Trois intensités sont prévues. La durée maximale annoncée atteint 100 heures au niveau le plus faible, écran éteint. Il faut conserver ces conditions avec le chiffre : elles ne décrivent pas cent heures de randonnée avec navigation et éclairage maximal. Pour changer de poignet, COROS indique qu’il suffit d’inverser l’orientation de l’écran dans les paramètres afin de conserver le faisceau dirigé vers l’avant.

La navigation hors ligne est là, les images satellite viendront après

La montre dispose de 64 Go pour ses cartes et contenus. La documentation française prévoit cartes topographiques et routières, guidage aux changements de direction et retour au point de départ sans couverture mobile. Ce sont les fonctions utiles pour suivre un parcours et repérer ses bifurcations.

L’imagerie satellite reste, elle, une évolution promise pour début 2027. Une vue topographique et une image aérienne du terrain ne montrent pas la même chose : acheter la montre maintenant ne donne donc pas immédiatement accès à toutes les couches illustrées dans sa présentation.

Deux autonomies GPS à comparer séparément

COROS annonce jusqu’à 105 heures en GPS standard, contre 60 heures en double fréquence. Ce second mode peut mieux répondre aux environnements où les signaux sont perturbés, mais son coût énergétique est supérieur. Les chiffres restent des annonces fabricant, variables selon l’affichage et les fonctions utilisées.

Le boîtier mesure 49,4 mm de large et pèse 68 g avec le bracelet nylon, selon les spécifications techniques. Le bracelet silicone également fourni porte l’ensemble à 84 g. Pour une montre destinée à rester au poignet plusieurs jours, ce choix de bracelet compte autant que la grande autonomie affichée.

Image : COROS.