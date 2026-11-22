La COROS PACE 4 Pro donne davantage de marge entre deux recharges ; la Garmin Forerunner 970 offre un environnement d’entraînement et de capteurs plus étendu. Pour préparer un marathon, les deux savent afficher un parcours sur une carte. Le choix se joue surtout dans les semaines qui précèdent : lecture des séances, sorties longues, accessoires déjà possédés et budget. La COROS est affichée à 449 € sur le site français lors de notre vérification du 22 novembre 2026. La Garmin est affichée à 679,99 € au lieu de 749,99 € dans la boutique française de la marque, pour la version titane Slate avec bracelet noir/blanc. L’écart constaté atteint donc 230,99 €.

Il faut aussi distinguer la PACE 4 Pro de la PACE 4. Ce comparatif concerne bien la Pro, avec son grand écran saphir et sa lunette en titane. Notre précédent article consacré au guidage après une sortie de parcours sur Garmin 970 et COROS PACE 4 répondait à une autre question.

Les différences qui comptent pendant une préparation

Critère COROS PACE 4 Pro Garmin Forerunner 970 Conséquence pratique Prix constatés en France le 22 novembre 2026 449 €, version noire avec bracelet silicone 679,99 €, version titane Slate, bracelet noir/blanc 230,99 € d’écart sur ces configurations. Écran et matériaux AMOLED 1,47 pouce, saphir, lunette titane AMOLED 1,4 pouce, saphir, lunette titane La taille de l’affichage peut faciliter la lecture d’une carte ; elle ne prouve pas à elle seule une meilleure lisibilité en courant. Dimensions 47,6 × 47,6 × 11,8 mm 47 × 47 × 12,9 mm Deux boîtiers proches en largeur ; la COROS est plus fine sur la fiche technique. Poids avec bracelet 51 g silicone ; 43 g nylon 56 g Avec le silicone, l’écart est de 5 g. Résistance à l’eau 5 ATM 5 ATM Natation ; pas une autorisation de plonger à 50 mètres. Musique sans téléphone MP3 locaux, écouteurs Bluetooth Fichiers locaux et services compatibles, dont Spotify avec Premium Télécharger le contenu avant la sortie. Paiement Aucun paiement sans contact annoncé Garmin Pay, selon banque et carte compatibles Configurer et essayer avant de laisser son portefeuille chez soi. Autonomie annoncée en double fréquence Jusqu’à 40 h ; 30 h avec écran toujours allumé Jusqu’à 21 h en mode Tous + multibande Davantage de réserve annoncée chez COROS, sans constituer une mesure comparative de terrain. Montre au quotidien Jusqu’à 21 jours ; 7 jours avec écran toujours allumé Jusqu’à 15 jours L’affichage permanent change fortement la fréquence de recharge. Cartographie Cartes hors ligne à télécharger, parcours synchronisés Cartes couleur et parcours Garmin Connect Préparer et vérifier le parcours avant de partir. Accessoires Connexion Bluetooth Bluetooth et ANT+ Un ancien capteur uniquement ANT+ favorise la Garmin. Éclairage Écran utilisé comme lampe Lampe LED dédiée Deux solutions différentes pour les départs à l’aube.

Ces tarifs correspondent aux configurations françaises relevées, sans reprise d’un ancien appareil ni abonnement ajouté. La Garmin était annoncée expédiable sous un à trois jours ouvrés. Les promotions peuvent évoluer : l’écart de 230,99 € est celui de ce relevé, pas un écart permanent entre les deux gammes.

Un marathon ne demande pas 40 heures de GPS, mais une préparation use la batterie

Les deux modèles annoncent une autonomie largement supérieure à la durée habituelle d’un marathon. L’intérêt d’une réserve supplémentaire se voit surtout quand on enchaîne une sortie longue, plusieurs séances, les déplacements et le suivi du sommeil sans recharger. Une batterie presque vide la veille de la course reste une batterie presque vide, même si la fiche technique paraît généreuse.

Pour lire les chiffres correctement, il faut rapprocher les modes équivalents. Dans ses estimations détaillées d’autonomie, COROS distingue le mode tous systèmes Précision, annoncé à 60 heures, du mode double fréquence Max, annoncé à 40 heures. L’écran permanent ramène ces valeurs à 45 et 30 heures. La musique, la navigation, les accessoires et les difficultés de réception peuvent réduire l’endurance réelle.

Le manuel français de la Forerunner 970 annonce de son côté 26 heures en GPS seul, 23 heures en sélection automatique et 21 heures en Tous + multibande. Avec lecture musicale, ces plafonds passent respectivement à 14, 13 et 12 heures. Ce sont des estimations des fabricants, dans leurs conditions respectives : elles indiquent une marge théorique, sans démontrer que la COROS tient exactement deux fois plus longtemps lors de la même course.

La carte doit être prête avant votre première sortie longue

Sur la PACE 4 Pro, le gestionnaire de cartes COROS permet de choisir les zones à enregistrer depuis l’application. La montre télécharge ensuite les fichiers en Wi-Fi ; le fabricant précise que cette connexion utilise la bande 2,4 GHz. En pratique, mieux vaut effectuer l’opération chez soi puis ouvrir la carte avant le départ, plutôt que découvrir au bord de la route qu’une zone manque.

La carte et le parcours sont deux éléments distincts. Le premier fournit le fond géographique ; le second indique la trace que vous voulez suivre. Les instructions de navigation propres à la PACE 4 Pro demandent de créer ou d’importer un parcours dans l’application, puis de le synchroniser avec la montre. Avant de lancer l’activité, on sélectionne ce parcours dans les réglages de navigation. Les alertes de changement de direction sont proposées en course et en trail ; le profil d’altitude aide aussi à repérer les difficultés du tracé.

Pour une préparation marathon, cela sert autant à explorer un parcours inconnu qu’à répéter une sortie avec des portions d’allure prévues. Télécharger une carte ne crée toutefois pas votre séance fractionnée : le parcours géographique et les étapes de l’entraînement doivent être préparés séparément.

Les cartes COROS avec points d’intérêt affichent notamment rues, sentiers et certains lieux utiles, comme les points d’eau ou les toilettes. Leur présence sur une carte n’assure pas qu’un équipement soit accessible ou en service le jour de la sortie. Pour une longue boucle, conserver son ravitaillement prévu reste plus fiable que compter uniquement sur un pictogramme.

Le confort et la musique comptent aussi sur 42,195 km

Les caractéristiques de la PACE 4 Pro distinguent 51 g avec bracelet silicone et 43 g avec bracelet nylon. Comparer uniquement ces 43 g aux 56 g de la Garmin exagérerait l’écart à bracelet comparable : avec le silicone, la différence est de 5 g. Le boîtier COROS mesure 47,6 × 47,6 × 11,8 mm, contre 47 × 47 × 12,9 mm sur les caractéristiques Garmin de la 970. Le choix d’un bracelet bien ajusté peut avoir plus d’effet sur le confort qu’une petite différence de diamètre.

Les deux sont classées 5 ATM pour la natation. Cette indication correspond à une résistance à la pression dans des conditions de test : elle ne transforme aucune des deux en montre de plongée. Pour la course, le point quotidien est surtout d’avoir un bracelet qui ne glisse pas avec la transpiration, sans serrage excessif.

La COROS lit des MP3 transférés sur la montre. Garmin ajoute l’accès à des services compatibles : la 970 figure dans la liste officielle des montres prenant en charge Spotify. Un abonnement Spotify Premium et une synchronisation préalable permettent d’écouter les téléchargements sans téléphone pendant la sortie. Le contenu doit être chargé avant le départ et la validité de l’abonnement vérifiée périodiquement.

La Forerunner dispose également de Garmin Pay. La possibilité de payer dépend de la banque et de la carte prises en charge ; la présence de la fonction ne suffit pas à garantir que votre compte fonctionne. La COROS ne présente pas de fonction de paiement sans contact dans ses caractéristiques. Pour courir léger avec un moyen de paiement au poignet, cet usage peut donc favoriser la Garmin.

Les séances et les accessoires peuvent faire pencher le choix

COROS met en avant les plans structurés, l’analyse de charge et les stratégies d’allure. Sa présentation française de la PACE 4 Pro confirme aussi un écran de 466 × 466 pixels, un stockage de 32 Go et la lecture de fichiers MP3 locaux. Ces fonctions permettent de préparer le contenu utile au départ sans faire de la montre une copie du téléphone.

Garmin, dans son annonce française de la Forerunner 970, détaille notamment la tolérance de course et les programmes adaptatifs Garmin Triathlon Coach. Les mesures d’économie de course et de perte de vitesse à l’impact demandent le HRM 600 vendu séparément. Acheter la montre ne donne donc pas automatiquement accès à toutes les données mises en avant : le coût et la nécessité de l’accessoire doivent entrer dans la décision.

La compatibilité des capteurs est un autre critère concret. Une ceinture ou un capteur de puissance exclusivement ANT+ ne se connectera pas à la COROS par Bluetooth. S’il possède les deux protocoles, vérifier que la connexion Bluetooth est disponible avant de remplacer inutilement un équipement. Pour le coureur qui ajoute du vélo à sa préparation, cette vérification peut compter davantage qu’une petite différence de taille d’écran.

Quel choix pour votre prochain marathon ?

La PACE 4 Pro mérite la priorité si votre objectif est de disposer de cartes, d’une grande réserve annoncée et d’un budget de 449 €, avec des accessoires compatibles Bluetooth. Son intérêt est particulièrement clair pour ceux qui veulent espacer les recharges sans quitter un affichage AMOLED. Il reste utile d’essayer le format au poignet : un écran plus grand ne garantit pas un meilleur confort pour tous.

La Forerunner 970 se défend surtout si vous utilisez déjà Garmin Connect, des capteurs ANT+ ou les outils d’entraînement spécifiques de Garmin. La lampe dédiée et les métriques disponibles avec les bons accessoires peuvent aussi justifier sa place dans un équipement sportif. Au tarif constaté de 679,99 €, son supplément de 230,99 € doit se justifier par ces usages. Ajouter ensuite les accessoires réellement nécessaires permet de comparer le coût complet de votre équipement de course.