Appuyer sur un bouton pour retrouver sa carte, puis faire défiler des pages dont on ne se sert jamais : sur une montre de course, l’accumulation d’écrans peut devenir une gêne. Les COROS PACE 4, PACE 4 Pro, NOMAD et APEX 4 permettent de personnaliser les pages horizontales et de masquer celles qui ne sont pas utiles. La mise à jour de novembre met cette possibilité en avant ; le guide actuel détaille aussi le réglage du bouton Action et les étapes en français.

Le bénéfice recherché est très concret : préparer un affichage adapté à la sortie, plutôt que conserver la même succession d’écrans pour un footing dans son quartier et un parcours de trail inconnu. Cela ne change pas les performances du GPS. Cela change les informations que l’on rejoint pendant l’activité et la manière d’y accéder.

Quatre familles de montres sont concernées par les pages horizontales

La note officielle de la mise à jour de novembre 2026, datée du 30 octobre, décrit une page de réglages d’activité réorganisée dans l’application COROS. Elle réunit la préparation des écrans de données, les raccourcis et les alertes. Pour les pages horizontales, la marque cite les PACE 4, PACE 4 Pro, NOMAD et APEX 4, ainsi que le compteur vélo DURA 2 SOLAR.

Cette liste évite une confusion fréquente dans les mises à jour communes à plusieurs produits : la présence d’un modèle dans une autre rubrique ne lui donne pas automatiquement toutes les fonctions annoncées. La PACE 3, par exemple, figure dans la liste des appareils recevant la langue turque, mais pas dans celle de cette personnalisation des pages horizontales.

Carte, Média et Boussole : le guide actuel précise les choix

Le guide français de personnalisation des écrans confirme les quatre modèles de montres et détaille leur comportement. Par défaut, le bouton Action rejoint la carte pendant les activités extérieures. Il est possible de désactiver le changement de page horizontal ou de choisir jusqu’à trois pages : Carte, Média et Boussole.

Ce complément est utile : la note de novembre cite Carte et Média, tandis que le guide de fonctionnement actuel mentionne aussi Boussole. Il ne s’agit donc pas simplement de supprimer un écran de chiffres ou de déplacer un widget du cadran. Le réglage porte sur les pages accessibles pendant l’enregistrement d’une activité.

Sur un parcours connu, quelqu’un qui ne consulte ni les commandes multimédias ni la boussole peut préférer un accès plus simple. Sur un itinéraire nouveau, conserver la carte à portée de bouton devient au contraire pertinent. Ce sont des exemples de configuration : nous n’avons pas mesuré un gain de temps ou de précision en course.

Le réglage se fait dans l’application ou sur la montre

Les intitulés suivants sont ceux du guide français de COROS. Depuis le téléphone :

Ouvrez l’application COROS, puis la page Profil, située dans le quatrième onglet. Sélectionnez votre montre. Ouvrez Param. d’activité, puis Bouton action. Choisissez les pages horizontales utiles ou désactivez leur changement, selon l’organisation recherchée.

Pour effectuer la modification directement au poignet, COROS demande d’ouvrir le mode d’activité souhaité, puis de faire défiler ses options jusqu’à Bouton action. Le mode d’activité compte : préparer ses écrans de course ne revient pas à définir un affichage universel valable pour tous les sports.

Avant une sortie, le contrôle le plus parlant consiste à ouvrir le mode que l’on utilisera et à vérifier la succession obtenue. Il permet de repérer un écran manquant avant d’avoir besoin de le consulter sur le terrain. Masquer la page d’une fonction ne doit pas être confondu avec une promesse de baisse de consommation : COROS ne chiffre aucun gain d’autonomie lié à ce réglage dans cette annonce.

Les pages horizontales et les écrans de données ne se règlent pas de la même façon

Pour modifier les chiffres affichés pendant l’effort, le même guide donne un autre parcours : Profil → votre appareil → Param. d’activité → le mode choisi → Éditer données. On sélectionne ensuite une page, puis sa disposition et les mesures à afficher. Réduire le nombre de champs agrandit les valeurs, ce qui peut être plus lisible qu’un écran rempli de petites données.

Les besoins changent avec le terrain. Dans sa présentation des fonctions destinées aux trailers, COROS propose notamment de choisir le dénivelé positif, le temps restant avant le coucher du soleil ou la pente. Pour un footing régulier, on peut simplement vouloir lire clairement sa durée et son allure. La bonne configuration est celle qui répond à la question que l’on se pose pendant cette activité.

Tout n’est pas modifiable : l’écran des tours d’une séance structurée et celui du repos en piscine restent exclus de cette personnalisation selon le guide. Ces limites n’empêchent pas de nettoyer ses écrans habituels. Elles rappellent surtout qu’une montre bien réglée ne montre pas forcément davantage d’informations : elle rend les bonnes plus faciles à retrouver.