Coral Island sortira sur Nintendo Switch 2 le 7 décembre 2026, avec la mise à jour 1.4 dès le premier jour. La simulation de ferme jouable à plusieurs a aussi un détail technique à connaître : le studio annonce 60 images par seconde sur téléviseur en solo ou en rejoignant des amis, mais 30 images par seconde si votre console héberge la partie.

Trois situations, pas une seule promesse de performances

Stairway Games détaille les cibles dans son annonce de sortie sur Switch 2. Ce sont des performances annoncées par le développeur, pas une mesure indépendante de stabilité réalisée sur la version commercialisée.

Votre rôle En portable Sur téléviseur Partie solo 40 images/s annoncées 60 images/s annoncées Invité dans une partie multijoueur 40 images/s annoncées 60 images/s annoncées Hôte d’une partie multijoueur 30 images/s annoncées 30 images/s annoncées

Ce tableau donne une information directement utile avant une soirée entre amis. Brancher la console sur son socle ne suffit pas à faire passer une partie hébergée à 60 images par seconde. Le rôle choisi compte également. À l’inverse, rejoindre la partie d’un autre joueur bénéficie d’une cible plus élevée sur téléviseur.

Pour une personne sensible à la fluidité, il faudra donc décider qui crée la session plutôt que supposer que tous les participants auront le même affichage. Le tableau ne permet pas de comparer la stabilité de deux connexions ou de garantir une absence de ralentissements : il décrit les objectifs publiés.

À quatre dans la ferme, avec une mise à jour pour la famille

Le multijoueur permet de réunir jusqu’à quatre personnes au total, avec jeu entre plateformes compatibles. La version 1.4, baptisée Kids Grow Up, fait évoluer les enfants jusqu’à l’adolescence et leur donne de nouveaux centres d’intérêt. Elle arrive le même jour sur Steam, PS5 et Xbox Series X|S. Des éclairages intérieurs sont également améliorés, sur terre et sous l’eau.

La coopération ne change pas le principe du jeu : organiser son quotidien, s’occuper de la ferme et explorer l’île. Elle permet surtout de partager les occupations. Avant de commencer, mettez-vous d’accord sur la personne qui accueille la session, car ce choix affecte la cible de fluidité sur Switch 2.

Ce qu’il faut vérifier pour jouer depuis la France

La fiche Nintendo de cette édition répertorie le français parmi les langues et indique un mode en ligne de un à quatre joueurs. Elle mentionne également la nécessité d’un compte Nintendo et d’un abonnement Nintendo Switch Online pour le jeu en ligne sur la console.

Le tarif américain ne doit pas être converti en un faux prix français. Vérifiez la fiche de votre eShop français à l’ouverture des ventes. Pour les contributeurs de la campagne de financement, le studio prévoit les clés du jeu de base via BackerKit d’ici au 7 décembre ; les clés de contenus supplémentaires peuvent suivre séparément. Cette distribution concerne les récompenses choisies, pas une copie gratuite pour chaque possesseur du jeu sur une autre plateforme.