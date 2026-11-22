Texte en direct, Google Lens ou ChatGPT gratuit : récupérez le texte d’une photo sans tout retaper, avec les étapes et les limites à connaître.

Vous recopiez encore le texte de vos photos ? Cette fonction gratuite vous évite la corvée

Une liste photographiée, une page de notice ou quelques lignes sur une affiche n’ont pas besoin d’être retapées à la main. Votre téléphone peut reconnaître le texte d’une image et vous laisser le copier. Sur iPhone, Texte en direct suffit souvent ; sur Android, Google Lens propose cette fonction. ChatGPT gratuit offre une autre possibilité lorsque vous voulez demander une transcription présentée d’une manière précise, avec des limites d’importation.

Le choix dépend du résultat recherché. Pour récupérer exactement quelques mots, commencez par l’outil de reconnaissance du téléphone. Pour traiter une image dans une conversation et préciser la présentation attendue, l’assistant peut être utile. Dans les deux cas, vérifiez le texte obtenu : une lettre ou une quantité mal lue peut changer le sens.

Copier une image et en récupérer le texte sont deux opérations différentes

Une photo reste une image, même si elle montre une liste parfaitement lisible. La reconnaissance optique de caractères, souvent appelée OCR, cherche à transformer les signes visibles en texte sélectionnable. Vous pouvez ensuite coller ce texte dans une note, un formulaire ou un document.

Un assistant génératif ajoute une autre possibilité : suivre une consigne pour présenter ou modifier ce qu’il lit. Cela peut aider, mais introduit un risque de reformulation. Si vous voulez une copie fidèle, demandez une transcription sans correction ni ajout. Une phrase devenue plus élégante n’est plus une reproduction exacte de la photo.

Sur iPhone, Texte en direct évite de passer par un chatbot

Dans sa procédure française de copie du texte d’une photo, Apple indique que Texte en direct fonctionne sur iPhone XS, XR et modèles ultérieurs, à partir d’iOS 15, dans les langues et régions prises en charge. Pour une image déjà enregistrée :

Ouvrez Photos et choisissez le cliché contenant le texte. Maintenez le doigt sur un mot et ajustez la sélection avec les poignées. Touchez Copier, ou Tout sélectionner si vous voulez récupérer l’ensemble. Ouvrez l’application de destination, touchez la zone de saisie et collez le contenu.

Si la détection n’apparaît pas, vérifiez l’activation dans Réglages, Général, Langue et région, puis Texte en direct. Le bouton de détection situé dans la photo peut également servir à sélectionner son contenu. Cette fonction intégrée ne demande pas d’abonnement à ChatGPT.

Un tableau à plusieurs colonnes pose une autre question : conserver les cellules, pas seulement les mots. Menow a détaillé cette possibilité distincte dans son guide sur l’extraction de tableaux photographiés avec Raccourcis sous iOS 27.

Sur Android, Google Lens peut extraire les mots de la photo

Le guide officiel de Google Photos pour Android décrit un accès à Lens depuis une photo. Dans la version de la procédure consultée le 22 novembre 2026 :

Ouvrez Google Photos et sélectionnez l’image. En haut de l’écran, ouvrez Plus, puis Google Lens. Touchez le texte reconnu et sélectionnez les mots à récupérer. Utilisez la commande de copie proposée, puis collez le résultat dans l’application souhaitée.

L’emplacement peut différer dans les autres versions ou applications de galerie : un bouton Lens peut aussi être directement visible. La procédure concerne ici Google Photos, pas nécessairement la galerie fournie par chaque fabricant. Si votre téléphone affiche d’autres commandes, cherchez Lens dans les options de l’image plutôt que de supposer qu’un bouton identique existe partout.

Google documente aussi le contrôle de l’activité Lens dans le compte Google. Son utilisation n’est donc pas à confondre avec l’affirmation que toute analyse resterait forcément dans le téléphone.

Avec ChatGPT gratuit, donnez une consigne de transcription stricte

La FAQ française des entrées d’image de ChatGPT confirme l’accès aux photos sur iOS et Android avec les offres gratuites et payantes, selon les limites du compte. Dans une conversation, touchez « + », puis « Ajouter des photos et des fichiers ». Choisissez votre cliché et ajoutez cette demande :

« Transcris uniquement le texte visible sur cette photo. Garde les mots, les nombres et les retours à la ligne. Ne corrige pas l’orthographe et ne complète aucun passage. Écris [illisible] si tu ne peux pas lire avec assez de certitude. N’ajoute aucune explication. »

Exemple fictif : si la photo montre trois lignes « Farine », « Lait » et « Œufs », le résultat recherché est cette même suite, avec une ligne par produit. Ce n’est ni un test effectué par Menow ni la promesse d’une transcription toujours exacte. Demander de marquer les passages illisibles est une consigne utile ; cela ne garantit pas que l’IA reconnaîtra toutes ses erreurs.

Relisez d’abord la version fidèle. Vous pourrez ensuite demander une autre présentation dans un deuxième message, en conservant la transcription d’origine comme référence. Cette séparation permet de repérer plus facilement ce qui a été lu et ce qui a été transformé.

Les chiffres et les petits caractères méritent une seconde lecture

Un cadrage droit, un éclairage sans reflet et des caractères suffisamment grands facilitent le travail. Pour une longue page, plusieurs vues lisibles peuvent être préférables à une seule image sur laquelle les lettres deviennent minuscules. Gardez les titres et les repères nécessaires pour conserver l’ordre du texte.

OpenAI prévient que des images ambiguës, une rotation ou un texte difficile à lire peuvent produire des erreurs. Une référence de produit, une date ou un « 0 » confondu avec un « O » se vérifie donc sur l’original. Pour une liste, contrôlez également qu’aucune ligne n’a disparu au moment de sélectionner et de copier.

Enfin, la documentation sur les importations ChatGPT indique, au 22 novembre 2026, trois importations de fichiers par jour pour l’offre gratuite, avec possibilité de réduction aux heures de pointe. Si l’objectif est seulement de copier quelques mots, l’OCR du téléphone évite de consommer ce quota. Pour un document personnel, ne transmettez à un service que la partie nécessaire et retirez les informations qui n’ont rien à voir avec la tâche.