Rob Simon remplace le menu du Contra Pocket Player et lui fait lancer d’autres jeux d’arcade. Le rôle de FBAlpha, les essais et les limites de cette modification.

Cette mini-console était limitée à Contra : il lui ajoute un menu pour lancer d’autres jeux

Le My Arcade Contra Pocket Player ne se limite plus forcément à Contra et Super Contra. Rob Simon a remplacé son menu par un lanceur capable d’afficher d’autres jeux d’arcade. Son projet réutilise un émulateur déjà présent dans la machine. Il ne transforme cependant pas cette petite console en appareil universel : les jeux doivent correspondre à l’émulateur disponible, et la modification réécrit son logiciel interne.

La surprise se trouve sous un objet apparemment très spécialisé. Une console conçue autour de deux titres cache un système plus général, avec ses programmes, ses fichiers et plusieurs façons de lancer les jeux. Encore faut-il comprendre quelle partie accepte réellement de nouvelles données.

Une petite console Contra qui cache un ordinateur sous Linux

Dans son enquête matérielle publiée sur TrustedSec, Rob Simon commence par identifier les composants et sauvegarder le contenu de la mémoire. Le Pocket Player embarque un Rockchip RK3128 et une mémoire flash de 128 Mo. Son port micro-USB permet d’atteindre un mode de récupération utilisé pour lire cette mémoire.

Cette première étape est décisive : les jeux ne sont pas gravés dans un circuit unique qu’il suffirait de remplacer. Ils sont lancés par des logiciels contenus dans le système. Comprendre leur organisation permet d’agir sur la sélection des jeux, sans fabriquer une nouvelle carte mère.

La présentation du lanceur personnalisé pour le Contra Pocket Player montre le résultat proposé par l’auteur. Le code et les outils sont également accessibles pour examiner le fonctionnement de cette transformation.

Ajouter un fichier ne suffisait pas : le premier essai donnait un écran noir

Le compte rendu technique du 17 novembre 2026 décrit un obstacle révélateur. Simon remplace d’abord le fichier d’un jeu et obtient un écran noir. La présence de RetroArch, l’application qui lance l’émulation, ne garantit pas que tous les jeux seront compris.

Le système d’origine emploie en effet deux moteurs différents. Le mode solo passe par une version de MAME2016 dont seules quelques familles de machines d’arcade ont été intégrées. Les modes multijoueurs utilisent FBAlpha, avec une prise en charge plus large. Un moteur portant le nom MAME n’inclut donc pas nécessairement tout ce que le projet MAME est capable d’émuler.

Le développeur exploite cette seconde voie et rapporte avoir lancé TMNT II et 1941. Dans son essai intermédiaire, les choix du menu multijoueur sont redirigés vers ces jeux, tandis que le solo continue de lancer les Contra d’origine. Ce résultat est intéressant, mais reste peu pratique : le nom affiché ne correspond plus au jeu qui démarre.

Le nouveau menu sélectionne directement les jeux ajoutés

Le projet contra-pocket-mod publié par Rob Simon va plus loin avec un lanceur de remplacement. Celui-ci parcourt le dossier des jeux compatibles, construit la liste et permet de faire défiler les choix. Le menu sert désormais la bibliothèque ajoutée, au lieu de détourner deux boutons portant d’anciens noms.

Les outils fournis regroupent aussi la préparation du logiciel : extraction de la sauvegarde du système, compilation du menu, ajout des fichiers et reconstruction d’une image à réinstaller. Cette automatisation évite une partie du travail répétitif, mais elle ne transforme pas la procédure en téléchargement à copier sur une carte mémoire.

Les fichiers de jeu doivent être compatibles avec FBAlpha. Les jeux d’arcade reposent sur des matériels différents ; leur émulation dépend de pilotes adaptés et de versions précises des ensembles de fichiers. Un jeu qui refuse de démarrer peut donc poser un problème de compatibilité, même si son nom ressemble à celui d’un titre pris en charge. Le dépôt ne constitue pas une boutique de jeux et n’apporte aucun droit nouveau sur leurs fichiers.

L’écran vertical et les boutons restent ceux de la console

Le Pocket Player conserve son écran de 240 × 320 pixels, orienté verticalement. Ce format peut être intéressant pour certains jeux de tir, mais il ne donne pas à chaque jeu le cadrage ni les commandes de sa borne d’origine. Une liste de jeux accessible à l’écran ne démontre pas non plus leur fluidité ou leur confort sur cette machine.

Avant d’envisager un titre précis, les questions restent très concrètes : utilise-t-il davantage de boutons, sa mise en page convient-elle à cet écran et ses fichiers correspondent-ils à la version attendue ? La modification du menu répond au choix du jeu ; elle n’efface pas les contraintes physiques du Pocket Player.

La sauvegarde d’origine est le véritable point de départ

La documentation demande de lire la mémoire à plusieurs reprises et de comparer les sauvegardes avant toute écriture. Une copie conservée hors du dossier de travail sert à retrouver le logiciel d’origine si une modification échoue. Un fichier illisible ou incomplet ne rendrait pas ce service.

Le projet nécessite notamment un câble micro-USB, Docker et les outils de lecture et d’écriture adaptés à Rockchip. Simon signale aussi un piège dans le travail manuel : certains systèmes macOS ne distinguent pas deux noms de bibliothèques qui ne diffèrent que par leurs majuscules. Une reconstruction incorrecte peut alors empêcher RetroArch de démarrer ; son analyse recommande Linux ou une machine virtuelle pour cette étape.

Le résultat dépasse ainsi le simple ajout d’un jeu caché. Rob Simon a retrouvé la chaîne qui relie le menu, le moteur d’émulation et les fichiers, puis proposé une autre porte d’entrée. Une console vendue pour deux titres peut accueillir d’autres expériences, à condition de respecter ce que son matériel et son logiciel savent réellement exécuter.