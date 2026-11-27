OnePlus précise que les achats d’usage IA supplémentaires seront facultatifs. Les tarifs et les périodes de renouvellement restent à détailler.

ColorOS 17 sur OnePlus : les fonctions IA pourront demander de payer après leur quota gratuit

Installer ColorOS 17 ne donne pas un accès illimité à toutes ses fonctions d’intelligence artificielle. Dans ses réponses officielles aux utilisateurs, publiées le 23 novembre, OnePlus distingue les outils gratuits et ceux soumis à une quantité d’usage offerte.

Attendre le renouvellement ou acheter un supplément

Une fois cette quantité épuisée, l’utilisateur pourra attendre la période suivante ou acheter de l’usage supplémentaire. OnePlus présente cet achat comme facultatif. La réponse ne fixe cependant ni barème complet, ni fréquence universelle de renouvellement.

Pour comparer deux téléphones, une fonction affichée dans la présentation mérite donc deux vérifications : est-elle disponible sur le modèle choisi, et quelle quantité peut-on réellement utiliser sans supplément ? Le nom commun du système ne répond pas à ces questions.

Toutes les fonctions annoncées ne sont pas encore installées

OnePlus indique également qu’AI Photo Agent, l’outil de retouche par demande écrite, reste prévu pour une future mise à jour. D’autres fonctions dépendent du matériel, de la région et du logiciel. Une absence après installation ne permet donc pas, à elle seule, de conclure qu’un téléphone dysfonctionne.

La clarification porte sur les règles d’accès. Elle ne permet pas d’annoncer un abonnement obligatoire pour ColorOS 17, ni de chiffrer une facture française sans connaître l’offre effectivement affichée sur l’appareil.

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