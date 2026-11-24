La mise à jour mensuelle détaillée en Inde ajoute le choix de la définition et de la compression à l’export. La suppression du téléphone et du cloud devient aussi distincte.

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Alléger une photo avant de l’envoyer, sans chercher un autre outil : c’est l’un des usages visés par la mise à jour mensuelle de ColorOS 17 détaillée en Inde. Dans Photos, OPPO ajoute le choix de la définition et de la compression à l’export, avec une estimation du poids obtenu. Le point publié le 23 novembre par le Times of India décrit une distribution échelonnée jusqu’au 30 novembre ; ce calendrier indien ne confirme pas l’arrivée des mêmes fonctions sur chaque OPPO français.

Définition et compression se règlent séparément

Le visuel d’annonce de ColorOS Global, reproduit dans le compte rendu de Beebom du 18 novembre, montre quatre tailles prédéfinies : 25 %, 50 %, 75 % et l’original. Une taille personnalisée permet également de saisir la longueur du grand côté en pixels. Un autre réglage contrôle la qualité de compression, du niveau le plus faible au meilleur.

Ces deux commandes ne font pas la même chose. Réduire les dimensions diminue le nombre de pixels conservés. Changer la compression agit sur la façon d’enregistrer l’image. Une photo destinée à un formulaire ou à un message n’a pas forcément besoin du même fichier que celle conservée pour un tirage. L’estimation du poids aide à choisir avant l’envoi, plutôt que de découvrir ensuite que la pièce jointe dépasse une limite.

Supprimer la copie locale sans effacer celle du cloud

La même annonce distingue la suppression sur l’appareil de celle dans le stockage en ligne. Le dialogue permet de choisir si la suppression doit également toucher le cloud. C’est une différence importante lorsqu’on veut libérer de la place sur le téléphone tout en conservant les images sauvegardées.

Le document précise aussi deux durées dans les éléments récemment supprimés : 60 jours pour les photos sauvegardées dans le cloud et 30 jours pour les autres. Il faut donc lire le choix de suppression affiché avant de confirmer, plutôt que supposer que toutes les copies et toutes les corbeilles se comportent de la même façon.

Neuf modèles cités dans le déploiement indien

La liste rapportée pour l’Inde comprend les Find X10 Pro Max, Find X10, Find X9 Ultra, Find X9 Pro, Find X9s, Find X9, Find X8 Pro, Find X8 et Reno16 5G. La disponibilité reste progressive. Les intitulés présentés dans l’annonce sont en anglais ; les explications ci-dessus décrivent leurs fonctions sans inventer les noms du menu français.

Le calendrier général officiel de ColorOS 17 concerne le passage au système. Cette mise à jour mensuelle ajoute des fonctions à des appareils déjà concernés : recevoir ColorOS 17 et recevoir tous ses ajouts mensuels sont deux vérifications distinctes.