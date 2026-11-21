Clicks Communicator : le téléphone à clavier glisse en 2027, votre commande change tout

Le Clicks Communicator ne sera pas livré en décembre comme prévu. Les premières livraisons sont désormais attendues fin janvier 2027, et les nouvelles commandes passées à partir du 20 novembre doivent patienter jusqu’au deuxième trimestre. La date de commande devient donc essentielle pour comprendre le calendrier de ce téléphone Android à clavier physique.

Un composant du circuit imprimé bloque la fabrication

Clicks explique dans son point de fabrication du 20 novembre que le développement matériel est terminé, tandis que le logiciel approche de sa finalisation et que les certifications suivent leur cours. Le blocage concerne un matériau nécessaire au circuit imprimé, la carte qui relie les principaux composants du téléphone.

La société attend ces matières premières fin décembre, puis prévoit l’assemblage début janvier. Ce calendrier demeure une projection industrielle : recevoir les matériaux, assembler les appareils et les faire parvenir aux clients sont trois étapes différentes.

Toutes les commandes n’ont pas la même échéance

Situation Calendrier communiqué À retenir Commande antérieure au 20 novembre 2026 Début des livraisons attendu fin janvier 2027 ; une partie après le Nouvel An chinois, fin février Fin janvier ne signifie pas que toutes les commandes seront livrées Nouvelle commande à compter du 20 novembre Début des expéditions attendu au deuxième trimestre 2027 Ne pas appliquer à ces commandes la première vague de janvier

La marque estime pouvoir fabriquer et expédier environ deux tiers des appareils prévus avant la fermeture des usines pour le Nouvel An chinois. Le solde suivrait après cette interruption. Le rang précis de chaque commande n’est pas encore détaillé.

Que faire si vous attendez déjà votre téléphone ?

Clicks indique qu’aucune action n’est nécessaire pour conserver une commande existante. Pour savoir quand votre propre appareil peut arriver, le suivi individuel devra toutefois primer sur la date générale annoncée. Une expédition ne donne pas à elle seule une date de réception en France.

Conservez la confirmation de commande et les messages de la marque. Si vous aviez prévu de remplacer immédiatement votre téléphone, mieux vaut organiser la transition après réception et configuration du Communicator, plutôt que sur la seule base de la fenêtre de janvier.

Des écouteurs pour les premiers acheteurs, pas une livraison accélérée

Les commandes passées avant le 20 novembre recevront des écouteurs filaires à prise 3,5 mm en compensation. Ce geste ne modifie ni la file de fabrication ni le calendrier des nouvelles commandes.

Le projet reste intéressant par son choix d’un clavier physique dans un téléphone Android. Pour autant, ce retard ne permet encore de juger ni sa fiabilité en série ni son confort au quotidien. Avant une éventuelle commande depuis la France, les points décisifs demeurent la disposition exacte du clavier, le coût total livré et les modalités de prise en charge. Aucun prix français vérifié n’accompagne ce nouveau calendrier.