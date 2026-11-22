Lean et Mathlib déclarent avoir vérifié la preuve de Riemann publiée avec Claude. Ce qu’établissent les contrôles, et ce qui reste à expliquer.

La preuve de l’hypothèse de Riemann annoncée avec Claude a franchi une étape décisive : une vérification indépendante. Dans un communiqué publié le 21 novembre, les communautés Lean et Mathlib déclarent certifier à la fois l’énoncé et la preuve diffusés la veille par le mathématicien Levent Alpöge. L’information dépasse donc désormais la seule affirmation de son auteur, même si comprendre et exposer les idées de cette démonstration reste un chantier distinct.

L’affaire est spectaculaire pour l’IA comme pour les mathématiques. Elle ne montre cependant pas qu’une question envoyée au Claude accessible à tous produirait une solution autonome : Alpöge décrit une collaboration de recherche, et les documents consultés ne fournissent pas un protocole que le grand public pourrait reproduire avec un abonnement.

Un problème sur les nombres premiers posé en 1859

L’enjeu se comprend sans lire les millions de lignes du dossier. Les nombres premiers, comme 2, 3, 5 ou 7, ne se divisent que par 1 et par eux-mêmes. Leur répartition conserve une part d’irrégularité. Comme l’explique la présentation de l’hypothèse de Riemann par le Clay Mathematics Institute, un théorème décrit leur distribution moyenne ; l’hypothèse porte sur l’écart à cette moyenne.

Formulée dans un texte de 1859, elle s’exprime à travers les zéros d’une fonction appelée zêta. Les zéros concernés doivent tous se trouver sur une même ligne, définie par une partie réelle égale à un demi. Vérifier énormément de cas particuliers ne suffisait pas à établir la proposition pour tous : c’est précisément le rôle d’une preuve générale.

Alpöge a publié du Lean plutôt qu’un article mathématique classique

Dans sa note personnelle présentant le travail avec Claude, Alpöge raconte une progression faite d’idées combinées et attribue à l’IA une contribution particulièrement importante dans les dernières étapes. Il explique aussi avoir choisi de publier la formalisation en Lean, plutôt qu’un immense document difficile à lire.

Lean est un langage permettant d’écrire des énoncés et des démonstrations vérifiables par ordinateur. Le fichier doit non seulement contenir des raisonnements acceptés, mais aussi établir le bon théorème. Une preuve formelle ne gagne donc pas sa valeur par sa longueur : elle doit relier correctement les hypothèses, les étapes et la conclusion visée.

L’auteur présente son argument comme encore très long. Il souhaite désormais mieux le comprendre, le simplifier et l’exposer. Cette ambition n’annule pas la vérification formelle : elle répond à une autre question, celle de rendre les nouvelles idées utilisables par les chercheurs.

Ce que les vérificateurs disent avoir contrôlé

Le communiqué commun de Lean et Mathlib, daté du 21 novembre à 13 h 55, décrit une bibliothèque d’environ 17 millions de lignes. Ses auteurs indiquent avoir vérifié quatre points : la bonne formulation du problème, la compilation du code, la correspondance entre le théorème démontré et celui attendu, puis la validité de la preuve.

Cette distinction compte. Un programme peut s’exécuter sans résoudre la question annoncée si son énoncé a été affaibli ou changé. Les contrôles de correspondance servent à fermer cette échappatoire. Les vérificateurs ont également utilisé plusieurs outils de contrôle, afin de ne pas dépendre d’une seule implémentation.

Leur déclaration est explicite sur la confiance accordée au résultat. Elle est soutenue par des traces techniques consultables, pas uniquement par un commentaire enthousiaste sur les capacités de Claude.

Le suivi du MIT précise aussi les contrôles encore en cours

Le journal d’Andrew Sutherland au MIT, actualisé le 22 novembre à 16 h 10 UTC, soit 17 h 10 à Paris, indique notamment que les 175 187 modules compilent. Il documente une reconstruction indépendante et l’acceptation de la preuve exportée par plusieurs vérificateurs, dont nanoda et con-leche. Certaines relectures complètes restent néanmoins signalées en cours dans cet état du journal.

Le document borne aussi la portée des généralisations contrôlées : les énoncés concernent les fonctions L de Dirichlet, pas toutes les familles de fonctions L possibles. Présenter le résultat comme la résolution indistincte de toutes les versions de l’hypothèse serait donc excessif.

La page du Clay Mathematics Institute consultée affiche encore le problème comme non résolu. Ce décalage institutionnel et la poursuite de certains contrôles doivent être distingués de la déclaration positive déjà publiée par Lean et Mathlib. Le prochain travail sera aussi de faire émerger une explication humaine de la preuve, afin que cette masse de code devienne un raisonnement que d’autres mathématiciens puissent réellement s’approprier.