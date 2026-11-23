Anthropic déploie progressivement le nouveau visage de Claude Mobile, en commençant par iOS. Le point à connaître : installer l’application et recevoir sa nouvelle interface ne demandent pas la même version d’iOS.

La nouvelle interface de Claude Mobile commence à arriver sur iPhone, mais elle nécessite iOS 26 ou une version ultérieure. Anthropic l’a annoncé le 20 novembre dans ses notes de version. Le déploiement est progressif : une application à jour ne suffit donc pas à garantir l’apparition immédiate du nouvel affichage.

Si Claude garde son ancienne présentation sur votre téléphone, deux vérifications différentes s’imposent : la version du système et l’état du déploiement. Il n’y a pas de bouton caché à activer pour forcer la nouveauté.

iOS 18 pour l’application, iOS 26 pour ce nouveau visage

La documentation officielle d’installation indique que l’application Claude fonctionne à partir d’iOS 18 et d’iPadOS 18. Le journal du 20 novembre fixe cependant iOS 26 comme minimum pour la nouvelle apparence. Ces deux seuils ne décrivent pas la même chose.

Un utilisateur peut donc disposer d’un appareil compatible avec Claude et continuer à voir l’ancienne interface. Cela ne signifie pas que son compte a été rétrogradé ou que son abonnement a disparu. Inversement, passer à une version récente d’iOS rend l’appareil éligible à la nouvelle présentation, sans supprimer l’attente liée à une distribution progressive.

Ni migration de compte ni changement d’abonnement annoncé

Anthropic précise que les conversations, les projets et le forfait restent les mêmes. L’entreprise demande de garder l’application à jour et indique qu’aucune activation n’est nécessaire. Son annonce décrit un lancement commençant avec Claude pour iOS ; elle ne fournit pas de calendrier français distinct ni de date générale équivalente pour Android.

Il n’est donc pas nécessaire de repartir sur un compte vierge pour obtenir ce changement. Créer un second compte compliquerait au contraire la recherche des anciennes conversations. Le bon compte reste celui sur lequel vous retrouvez déjà vos projets et, le cas échéant, votre abonnement.

Les vérifications utiles si l’affichage ne change pas

Commencez par consulter la version d’iOS installée sur l’iPhone, puis la fiche de l’application dans l’App Store afin de vérifier si une mise à jour est proposée. Recherchez l’application officielle Claude by Anthropic, comme le recommande l’assistance. La version Claude for Intune concerne les organisations qui utilisent cette gestion d’entreprise ; elle n’est pas une variante à installer pour recevoir plus vite la nouvelle apparence.

Si le système satisfait au minimum requis et que l’application est à jour, il reste le rythme du déploiement. La note officielle ne donne pas de manipulation supplémentaire pour l’accélérer. Elle ne demande ni réinstallation systématique ni changement de formule payante. L’information à retenir est cette distinction : compatibilité avec Claude et accès au nouvel affichage sont deux conditions séparées.