Les Artifacts de Claude peuvent devenir des applis de bureau. La bêta inclut les comptes gratuits, avec des permissions et plusieurs limites à connaître.

Claude transforme vos créations en applis Windows et Mac, même avec un compte gratuit

Image : illustration.

Un minuteur personnel, un petit outil de suivi ou un utilitaire créé dans une conversation peut désormais s’ouvrir comme une application sur ordinateur. Claude déploie l’installation des Artifacts sur Mac et Windows, y compris avec un compte gratuit. Annoncée le 24 novembre, la fonction reste en bêta et demande une connexion Internet.

L’intérêt est de retrouver son outil sans revenir systématiquement à la conversation qui l’a fait naître. Il obtient une fenêtre et une icône, tout en restant lié à Claude. Ce n’est donc pas un programme indépendant que l’on emporte et utilise sans le service.

Une création personnelle devient un outil que l’on retrouve facilement

Dans son annonce, Anthropic présente des usages allant d’un outil d’organisation de dossiers à un éditeur d’images par calques. Ce sont des démonstrations de l’éditeur, pas des logiciels que nous avons testés. L’application peut utiliser Claude et les services que son utilisateur lui a connectés. Ses requêtes à l’IA restent décomptées du forfait.

Cette continuité compte autant que l’icône : lorsque l’Artifact est modifié, l’application suit cette évolution. Pour un outil construit autour d’un besoin personnel, il devient possible de corriger progressivement un comportement plutôt que de repartir d’une création séparée. Mais la qualité du résultat dépend toujours des règles et du fonctionnement effectivement réalisés.

La version de Claude Desktop compte

La documentation officielle exige Claude pour Mac ou Windows en version 6.28899.0 ou ultérieure. La bêta concerne les offres Free, Pro, Max, Ultra, Team et Enterprise. Aucun lancement équivalent sur Linux, dans le navigateur ou sur mobile n’est annoncé.

Pour installer une création compatible, on l’ouvre dans Claude Desktop puis on utilise la commande d’installation depuis son menu. Une confirmation est demandée. L’outil se retrouve ensuite parmi les applications Claude sur l’ordinateur. Ajouter simplement une page au Dock ou créer un raccourci du navigateur ne donne pas les mêmes possibilités.

Les permissions décident de ce que l’application peut réellement faire

Niveau Possibilités annoncées Par défaut Fonctions comparables à celles d’une page dans un navigateur. Permissions d’application Notifications, raccourcis ou fenêtre au-dessus des autres, selon les autorisations. Accès complet Lancer des programmes et lire, modifier ou supprimer des fichiers.

Un outil qui affiche un compte à rebours n’a pas les mêmes besoins qu’un outil chargé de ranger les photos d’un dossier. Le premier peut surtout devoir prévenir à l’expiration du délai ; le second doit intervenir sur des fichiers. La description du résultat attendu ne doit pas masquer cette différence de pouvoir.

Anthropic réserve l’accès complet aux créations personnelles ou, pour les offres professionnelles, à celles de l’organisation. L’entreprise ne les examine pas avant installation. L’accord porte sur une version : une modification entraîne une nouvelle demande, avec une réserve pour le code externe chargé depuis un autre site.

Les documents et tableaux Claude ne s’installent pas ainsi

Les Artifacts issus des modèles Docs, Slides ou Sheets sont exclus, ainsi que les anciens Artifacts et les créations actives de Cowork. Sur Enterprise, un responsable doit activer la fonction ; sur Team, l’accès complet est initialement désactivé.

Enfin, retirer une permission n’annule pas les modifications déjà apportées aux fichiers. C’est la différence essentielle entre essayer un simple affichage et confier une opération de classement à un outil : l’apparence d’une petite application ne réduit pas les conséquences de ses actions.