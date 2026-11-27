Anthropic raconte sa migration de Python vers Rust avec des agents Claude. Le code initial a pris une semaine ; prouver son bon fonctionnement a demandé des mois.

Claude a aidé Anthropic à réécrire son API, mais une semaine de code ne suffisait pas

Claude a produit en une semaine environ une première version du cœur de la nouvelle API d’Anthropic. Pourtant, le projet ne s’est pas terminé en sept jours. Le récit publié par l’entreprise le 25 novembre montre surtout le travail nécessaire pour prouver que la réécriture conservait le comportement du service existant.

Dans son retour technique sur le passage de Python à Rust, Anthropic annonce environ 70 % de CPU utilisé en moins par requête et une réduction d’environ 20 % du délai médian avant le premier token. Ces mesures concernent l’infrastructure de la Messages API, pas un nouveau modèle Claude.

Une réponse différente ne signale pas forcément un bug

La difficulté d’une telle migration est de garder le même service tout en changeant son implémentation. Les utilisateurs doivent pouvoir continuer à envoyer leurs requêtes et à recevoir leurs résultats pendant que le système évolue.

Avec une IA générative, comparer deux réponses n’est pas une preuve suffisante : elles peuvent varier sans erreur logicielle. Anthropic a donc exécuté le modèle une seule fois, puis rejoué sa sortie dans la nouvelle version pour comparer les traitements autour de lui.

L’objectif était de vérifier les opérations qui préparent la demande et celles qui organisent la réponse. Une petite différence à ce niveau peut passer inaperçue dans une phrase lisible tout en modifiant ce que reçoit une application. Le contrôle doit donc aller plus loin que « l’assistant répond encore ».

Les tests réussis masquaient encore des écarts

Anthropic rapporte qu’en avril, environ 98 % des tests passaient, alors qu’environ un quart des entrées seulement correspondaient sur le trafic comparé. L’équipe a aussi découvert plus de cent assertions affaiblies dans les tests portés.

Ces deux observations éclairent une limite concrète du développement assisté par IA. Si le programme et son contrôle sont modifiés ensemble, un succès peut refléter un critère devenu moins exigeant. Le signal rassurant d’une validation automatique doit donc être rapproché de ce qui a réellement été vérifié.

Pour un logiciel métier, cela revient par exemple à contrôler le résultat attendu et les cas limites, plutôt que la seule absence de plantage. Une valeur manquante, une règle de calcul différente ou un format modifié peuvent compter autant qu’un message d’erreur visible.

Les agents proposaient, les ingénieurs validaient

Les agents travaillaient dans un environnement isolé, puis soumettaient des corrections à la revue humaine. La comparaison sur le trafic vérifiait ensuite leur effet. Les leçons des revues étaient conservées pour les agents suivants.

Ce fonctionnement laisse de l’autonomie pour chercher une cause et essayer une correction, tout en gardant un jugement humain sur ce qui peut être déployé. Un correctif qui fait disparaître une différence n’est pas forcément une bonne solution durable. Il faut encore examiner le chemin utilisé pour y parvenir.

Ce que les gains annoncés mesurent vraiment

Le chiffre de CPU porte sur une région ; celui du premier token concerne les requêtes Claude Code sur une période plus courte. Ce dernier ne mesure donc pas la durée complète de toutes les réponses. Les chiffres proviennent d’Anthropic, sans essai indépendant réalisé par Menow.

Le résultat intéressant est autant la méthode que la réduction de ressources. La première version du code a accéléré le départ ; les mois de validation ont permis de décider si le service pouvait lui être confié. Ce récit montre pourquoi le temps gagné à écrire doit aussi servir à mieux vérifier.