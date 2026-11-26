Les Exceed Brilliant Pearl arrivent le 10 décembre au Japon, à 350 exemplaires chacune. Nacre et phase lunaire : leurs particularités.

Citizen prépare deux Exceed dont les reflets changent avec l’angle de vue. Baptisées Brilliant Pearl, elles associent de la nacre à un large verre saphir, tout en calculant automatiquement les phases de la Lune. Le lancement est prévu le 10 décembre 2026 au Japon, à raison de 350 exemplaires par version.

Les deux références annoncées le 26 novembre dans le communiqué de Citizen sont les BY1046-68D et BY1046-68E. La première utilise de la nacre blanche ; la seconde, un matériau de coquillage teinté de noir. Celui-ci habille une partie du cadran et son pourtour intérieur. Le verre saphir à double courbure produit un effet de lentille qui accentue cette impression de profondeur.

La Lune affichée est calculée, pas observée par un capteur

Ces montres embarquent le mouvement H874 et le programme lunaire de Citizen. L’indication traduit la phase de la Lune à partir des informations de date conservées par la montre. Elle ne repose donc ni sur une connexion à un téléphone ni sur une mesure du ciel. L’affichage peut être adapté à l’hémisphère nord ou sud.

Le calendrier perpétuel réduit aussi les corrections à effectuer au changement de mois : le mouvement tient compte des mois courts et des années bissextiles. Il faut toutefois conserver une heure et une date correctement réglées pour que l’ensemble des indications garde son sens. Une phase lunaire automatique n’est pas une garantie contre un mauvais paramétrage initial.

Une alimentation lumineuse et une mise à l’heure par radio

Eco-Drive convertit la lumière en énergie électrique, stockée dans une cellule rechargeable. Cela évite le remplacement périodique d’une pile classique, sans signifier que la montre fonctionne sans réserve d’énergie. Citizen recommande une exposition régulière à la lumière et déconseille de laisser durablement ces modèles dans l’obscurité. Acheter une montre destinée à rester dans sa boîte exige donc de penser aussi à sa recharge.

Le mode d’emploi français du H874 prévoit la réception du signal allemand DCF77, avec une portée indicative d’environ 1 500 km. Ce dispositif peut servir en France métropolitaine lorsque les conditions de réception le permettent. Il ne faut pas le confondre avec le GPS : les bâtiments, les parasites et l’emplacement de la montre peuvent empêcher une synchronisation. Sans réception, elle continue de fonctionner comme une montre à quartz.

Un modèle habillé de 41 mm, pas une sortie française annoncée

Le boîtier mesure 41 mm de diamètre pour 13 mm d’épaisseur. Boîtier et bracelet utilisent le Super Titanium de Citizen, et l’étanchéité annoncée atteint 10 bars. Le tarif japonais est de 330 000 yens, soit environ 1 895 € par simple conversion au taux de référence de la BCE du 25 novembre. Ce montant ne constitue pas un prix français et n’intègre pas les éventuels frais d’importation.

Aucune date française n’est établie dans l’annonce. Pour un collectionneur intéressé, la référence exacte et les conditions de vente comptent autant que les 350 exemplaires : il faut distinguer le modèle blanc du modèle noir, puis vérifier la disponibilité et la garantie auprès du vendeur.