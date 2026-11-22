Citizen place un anneau de nacre sous la lunette en saphir de 2 nouvelles Attesa. Selon l’angle du poignet, les reflets changent : c’est le détail qui distingue les éditions Hazy Black et Hazy White, annoncées pour décembre 2026. Leur intérêt n’est pas une fonction connectée supplémentaire, mais une façon de faire varier l’apparence d’une montre à aiguilles sans changer de cadran.

Le détail est sous le verre, pas sur un écran

Dans les photos officielles présentant les deux éditions Attesa, le saphir couvre le cadran et s’étend jusqu’au bord de la lunette. En dessous, l’anneau de nacre renvoie la lumière. Le cadran, lui, reçoit un motif transféré imitant la nacre : il ne faut donc pas présenter toute sa surface comme une pièce de nacre naturelle.

Cette distinction change la manière de regarder les photos. Un rendu irisé ne prouve pas à lui seul que toutes les parties visibles utilisent le même matériau. Ici, l’effet repose sur l’association du verre, de l’anneau et du décor du cadran. La promesse concerne la perception sous des angles différents ; elle ne correspond ni à une animation ni à un éclairage électronique.

Deux couleurs, une même mécanique électronique

Édition Référence Quantité mondiale annoncée Finition Hazy Black AT8404-52E 2 600 Titane traité Duratect DLC, noir Hazy White AT8400-53L 2 400 Titane traité Duratect Platinum, argenté

Les deux partagent un calibre H800 Eco-Drive radiopiloté, un boîtier de 43,5 mm pour 13,3 mm d’épaisseur et une étanchéité annoncée à 10 bars. La sélection de 26 fuseaux se fait avec la couronne. La recharge utilise la lumière ; il n’y a donc pas de câble à brancher quotidiennement.

Il faut néanmoins séparer recharge lumineuse et absence de contrainte : une montre qui reste longtemps à l’abri de la lumière doit retrouver une exposition adaptée. Quant au radiopilotage, il sert à corriger l’heure par un signal radio compatible, pas à recevoir des messages du téléphone. Ces Attesa ne remplacent pas une montre de sport dotée de suivi d’entraînement ou de notifications.

Ce que l’annonce permet de dire pour la France

La sortie mondiale est prévue en décembre, mais le communiqué ne confirme ni tarif français ni allocation destinée à la France. Les quantités indiquées sont mondiales, pas des stocks locaux. Il faut donc attendre les modalités françaises avant de transformer la limitation de production en argument d’urgence.

Pour un lecteur intéressé, les deux points à vérifier seront le rendu réel au poignet et l’encombrement. Les reflets d’une matière changent avec l’éclairage de la pièce ; une photo de présentation ne suffit pas à savoir si l’on préfère le contraste du noir ou la tonalité plus claire de l’autre édition. À ce stade, la nouveauté documentée est bien ce travail de matière sous le saphir, avec une disponibilité locale encore à préciser.