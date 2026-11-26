Citizen Attesa : cette montre en titane suit la Lune et se recharge à la lumière

Un cadran bleu, une Lune blanche et seulement 2 400 exemplaires : la Citizen Attesa Ever Since BY1000-69L figure désormais dans la boutique américaine de la marque. Son principal intérêt dépasse pourtant son décor hivernal. Elle réunit une alimentation par la lumière, une mise à l’heure radio et un affichage lunaire automatique, dans un boîtier en titane de 41,5 mm.

Citizen avait présenté cette édition le 13 octobre, pour un lancement prévu en novembre 2026. Sa présence aux États-Unis ne constitue donc pas une nouvelle annonce mondiale. La fiche américaine affiche 1 195 dollars et précise que les exemplaires ne sont pas numérotés. Cela représente environ 1 095 € au taux de référence de la BCE du 25 novembre, avant fiscalité locale et éventuels frais d’importation. Aucun tarif français n’est confirmé par cette page.

Une phase de Lune qui suit le calendrier de la montre

Le mouvement H874 utilise le programme lunaire de Citizen. Il calcule la phase à afficher à partir de la date, plutôt que de demander à son propriétaire de faire avancer régulièrement le disque à la main. Le communiqué officiel de présentation décrit une Lune blanche sur un fond bleu, propre à cette édition.

Le calendrier perpétuel gère automatiquement les changements de mois et les années bissextiles jusqu’au 28 février 2100. La montre dispose également de 24 fuseaux horaires sélectionnables à la couronne et d’un réglage de l’affichage lunaire selon l’hémisphère. Pour un voyage, cela permet d’adapter l’heure locale et la présentation de la Lune, deux informations qui ne répondent pas au même réglage.

Elle reçoit un signal horaire, sans dépendre d’un smartphone

La synchronisation se fait par radio. Le H874 peut recevoir le signal DCF77 émis en Allemagne : une possibilité pertinente en France métropolitaine, sous réserve de la réception locale. Ce n’est pas un système satellite et il ne faut pas attendre une correction garantie dans n’importe quel bâtiment. Citizen annonce une précision de ±15 secondes par mois lorsque le signal n’est pas reçu ; l’absence de synchronisation ne bloque donc pas la marche de la montre.

Eco-Drive alimente le mouvement à partir de la lumière. L’énergie est conservée dans une cellule rechargeable, ce qui permet de continuer à fonctionner dans l’obscurité. Citizen annonce jusqu’à deux ans et demi à pleine charge en économie d’énergie : cette condition est essentielle, car elle ne correspond pas à deux ans et demi d’affichage normal continu. La fiche Citizen malaisienne du même modèle indique environ six mois dans les conditions normales d’utilisation.

Ce que l’édition limitée change réellement

Le cadran superpose des motifs évoquant des reliefs et un paysage hivernal. Le boîtier et le bracelet sont en Super Titanium, avec traitement Duratect Platinum ; cette finition ne signifie pas qu’ils sont fabriqués en platine massif. L’ensemble mesure 10,8 mm d’épaisseur, reçoit un verre saphir antireflet et présente une étanchéité de 10 bars.

Cette Attesa vise ainsi un usage de montre traditionnelle, sans notifications ni application à consulter. Sa disponibilité américaine est vérifiée ; une livraison et une garantie applicables à la France doivent encore être vérifiées auprès du vendeur avant toute commande. Le nombre limité d’exemplaires ne dispense pas de comparer ces conditions, particulièrement lorsque l’achat passe par l’importation.