Le style Efficace privilégie les réponses directes. Vous pouvez aussi enregistrer une consigne de longueur, sans devoir la répéter à chaque question.

Pour obtenir des réponses plus courtes dans ChatGPT, ouvrez Personnalisation et choisissez le style Efficace. Ce réglage privilégie une réponse directe, suivie d’explications succinctes. Pour préciser davantage la longueur souhaitée, ajoutez une instruction personnalisée : elle évite de devoir rappeler votre préférence à chaque demande.

Les deux options répondent à des besoins différents. Le style donne une orientation générale ; une consigne permet de demander un format concret, par exemple trois phrases ou un plafond indicatif de mots. Vous pouvez les combiner, puis adapter une demande particulière lorsque vous avez besoin d’une explication approfondie.

Choisissez Efficace dans Personnalisation

Sur le Web, ouvrez votre profil, puis Personnalisation. Dans Style et ton de base, sélectionnez Efficace. Sur iOS et Android, ouvrez les paramètres depuis votre profil, puis retrouvez Personnalisation et le même menu.

Dans son guide des personnalités de ChatGPT, OpenAI décrit Efficace comme un style concis, qui place la réponse principale avant les étapes ou le raisonnement utiles. Le changement s’applique aussi aux conversations existantes.

Ce choix ne rend pas le modèle plus compétent et ne modifie pas ses règles de sécurité. Il ajuste sa façon de communiquer. Une demande très précise dans la discussion peut également prendre le dessus sur le ton habituel : demander un rapport détaillé reste une invitation à développer.

Enregistrez une consigne qui dit vraiment ce que vous attendez

Pour aller plus loin, ouvrez les Instructions personnalisées dans les réglages de personnalisation. Vérifiez que la personnalisation est activée, puis indiquez votre préférence. Sur mobile, le centre d’aide désigne également cette rubrique sous le nom Personnaliser ChatGPT.

Voici un exemple de consigne à adapter :

Réponds d’abord directement à ma question. Pour les demandes simples, utilise trois phrases et vise 120 mots maximum. Évite les introductions et les conclusions répétitives. Si une précision change le sens de la réponse, conserve-la. Développe davantage uniquement si je te le demande.

Trois phrases et 120 mots sont ici des indications de format, pas une contrainte technique qui bloquerait automatiquement une réponse trop longue. Une tâche complexe peut demander une précision supplémentaire. Si vous préparez un texte dont la longueur est strictement imposée, vérifiez le résultat avant de l’utiliser.

La documentation des instructions personnalisées précise qu’elles sont disponibles avec toutes les offres. Inutile de prendre un abonnement uniquement pour enregistrer cette préférence. Vous pouvez la modifier ou la désactiver depuis les mêmes réglages.

Moins de listes ne signifie pas moins de texte

Le menu Personnalisation peut aussi proposer des caractéristiques pour ajuster le ton ou la présentation. Selon le guide consacré aux caractéristiques, réduire les en-têtes et les listes favorise davantage les paragraphes. Diminuer la chaleur ou l’enthousiasme agit sur le ton, sans nécessairement raccourcir la réponse.

Pour obtenir un résultat plus bref, mieux vaut donc exprimer directement votre besoin de concision. Et si une seule réponse s’étire trop, vous pouvez simplement demander dans la conversation : « Résume cette réponse en trois phrases, en gardant la conclusion et la réserve principale. » Cette demande ponctuelle permet d’ajuster le résultat sans changer toutes vos préférences.