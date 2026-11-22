Space s’ouvre aux abonnés ChatGPT Plus majeurs. Pages, présentations, collaboration et mises à jour connectées : ce que permet ce nouvel accès.

Une liste de tâches qui suit l’avancement d’un projet, plutôt qu’un texte qu’il faut refaire à chaque échange : c’est l’un des usages de Space, dont l’accès s’étend à ChatGPT Plus depuis le 20 novembre. OpenAI annonce un déploiement mondial pour les abonnés de 18 ans et plus. Les pages et présentations peuvent être configurées pour se mettre à jour à partir des applications et outils connectés.

Le mot important est « configurées ». Une page ne surveille pas spontanément toutes vos données. Il faut définir ce qu’elle doit contenir et les informations auxquelles l’assistant peut accéder. L’intérêt est de conserver un document de travail qui évolue, plutôt que d’empiler des réponses successives dans une conversation.

Un document à entretenir, plutôt qu’une réponse à recopier

Les notes de version du 20 novembre annoncent la création de pages interactives et de présentations, avec possibilité d’inviter d’autres utilisateurs disposant de Space. La nouveauté est ici l’ouverture aux abonnés Plus, et non la création de Space ou des présentations elles-mêmes.

Dans un exemple de fonctionnement, un récapitulatif de projet pourrait être actualisé à partir de décisions présentes dans une application connectée. Cela suppose que ces décisions soient accessibles et correctement interprétées. Le document obtenu reste à relire, en particulier pour les noms, échéances et chiffres.

Space remplace la bibliothèque, mais conserve les Projets

Le guide de démarrage officiel de Space distingue deux objets : une page est un document modifiable ; un espace regroupe du contenu lié, avec dossiers, pages et sous-pages. Les Projets restent séparés pour organiser les conversations, fichiers et instructions.

Une page peut partir d’une conversation, d’un modèle ou d’une rédaction directe. Le texte se corrige manuellement ou en demandant une modification précise à ChatGPT. Atteindre la limite de messages de Plus n’empêche pas de continuer à modifier la page à la main.

L’outil est accessible sur le Web et dans l’application de bureau, avec lecture et édition sur iOS et Android. Si Space n’apparaît pas, OpenAI conseille de mettre l’application à jour ; l’accès peut néanmoins ne pas être encore activé pour le compte.

Le partage ne fonctionne pas comme un lien public classique

Pour ouvrir une page ou une présentation partagée, le destinataire doit avoir l’autorisation nécessaire et un compte Plus, Pro, Business ou Enterprise disposant de Space. Un compte gratuit ne suffit pas et les liens publics ne sont pas proposés. L’expéditeur choisit un accès en lecture ou en modification ; les règles de l’organisation s’appliquent dans les espaces administrés.

La documentation sur les données et permissions de Space précise que partager une page n’ouvre pas les conversations privées ni la mémoire personnelle du propriétaire. En revanche, une information issue de ces échanges devient visible si elle est écrite dans le document partagé.

Autre distinction utile : un fichier téléversé dans la page suit ses permissions, alors qu’un lien vers un fichier externe ne donne pas automatiquement accès à celui-ci. Enfin, chaque collaborateur conserve ses propres paramètres d’entraînement et de mémoire. Désactiver l’entraînement sur son propre compte ne règle donc pas à lui seul la manière dont l’agent d’un autre participant utilisera le contenu commun.