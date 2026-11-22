Apprendre une notion, s’entraîner, comparer des fiches, clarifier une erreur ou développer une histoire : cinq demandes concrètes à adapter sur mobile.

ChatGPT gratuit : ces 5 demandes sont plus utiles que de lui poser une simple question

Demander « c’est quoi le Wi-Fi ? » produit une explication. Demander une comparaison adaptée à son niveau, un exercice à corriger ou les informations manquantes d’un choix peut donner quelque chose de plus exploitable. ChatGPT gratuit peut servir à apprendre, s’entraîner, comparer, clarifier un problème et développer une idée, depuis un iPhone ou un téléphone Android, sans abonnement supplémentaire pour ces échanges textuels.

Ces demandes sont des modèles à personnaliser, pas des essais de performance Menow. Chacune précise le résultat attendu et les informations que l’assistant doit éviter d’inventer.

Commencez dans une conversation ordinaire

Ouvrez ChatGPT sur votre téléphone, démarrez une discussion et saisissez votre demande. Remplacez les passages d’exemple par votre sujet. Aucun fichier ni image n’est indispensable : le texte suffit.

La FAQ officielle de l’offre gratuite confirme les échanges textuels courants, avec des protections contre les abus et des règles distinctes pour certains outils. « Gratuit » ne signifie donc pas accès illimité à tous les modèles et à toutes les fonctions. Si un plafond concerne un outil, l’interface l’indique.

1. Faire expliquer un sujet à votre niveau, puis vérifier ce qui reste flou

Plutôt qu’un cours général, demandez une explication liée à une situation concrète. Indiquez votre niveau et ce que vous voulez pouvoir distinguer après la réponse.

« Je débute en informatique. Aide-moi à comprendre la différence entre mémoire vive et stockage. Commence par une explication de quatre phrases maximum, puis un exemple sur un téléphone. Précise où l’exemple simplifie la réalité. Termine par une question courte pour vérifier que j’ai compris, et attends ma réponse. »

Le résultat recherché comporte trois éléments contrôlables : une explication courte, une illustration et une question. Si l’image utilisée vous embrouille davantage, demandez de la remplacer, plutôt que d’accumuler les détails. Vous pouvez aussi préciser : « Je comprends à quoi sert le stockage, mais pas pourquoi une application se recharge quand je la rouvre. »

Le mode étude décrit par OpenAI est accessible avec tous les forfaits sur iOS et Android. Dans une conversation standard, ouvrez « + », puis recherchez et sélectionnez « Étudier ». Les menus varient selon les versions ; ce mode n’est pas proposé dans les discussions temporaires, les GPT ou les projets. Il accompagne la compréhension mais peut lui aussi commettre des erreurs.

2. Se faire interroger sans découvrir les réponses trop tôt

Lire une explication et savoir la restituer sont deux activités différentes. Un quiz posé question par question oblige à formuler sa propre réponse avant de voir la correction. Utilisez un sujet que vous voulez réviser, avec un niveau et un périmètre précis.

« Fais-moi réviser les fractions, niveau collège. Pose cinq questions, une seule à la fois, sans afficher les solutions à l’avance. Après chaque réponse, indique si mon raisonnement est correct et explique seulement l’erreur éventuelle. À la fin, propose un exercice ciblé sur le point où j’ai le plus hésité. Ne me donne pas de note scolaire. »

Si ChatGPT révèle toutes les réponses, demandez : « Recommence avec une question et attends ma réponse. » Le mode étude convient aussi à cet entraînement ; aucun bouton de quiz particulier n’est indispensable.

Pour une matière scolaire, comparez les explications au cours et aux consignes de l’enseignant. Un commentaire bien formulé peut être incorrect, et le retour de l’IA n’est ni une évaluation officielle ni la preuve que le programme demandé a été couvert.

3. Comparer deux choix à partir de critères que vous fixez

« Lequel est le meilleur ? » pousse facilement vers un verdict général. Une comparaison devient plus utile lorsque vous fournissez les caractéristiques et les contraintes réellement importantes. Cela fonctionne pour deux téléphones, deux accessoires ou deux solutions d’équipement.

« Compare les deux fiches que je colle ci-dessous uniquement selon ces critères : poids, stockage, durée de suivi annoncée et connectique. Fais un tableau avec “indiqué”, “absent de la fiche” ou “à vérifier”. Ne complète pas les informations manquantes de mémoire et n’invente aucun prix. Termine par les trois éléments qui feraient changer le choix selon l’usage. Fiche A : […]. Fiche B : […]. »

Vous obtenez ainsi une grille à vérifier, pas une recommandation d’achat automatique. Contrôlez notamment les variantes : un nom proche peut cacher un stockage ou une connectique différents. Si les fiches sont anciennes, la comparaison ne les actualise pas spontanément ; recherchez les données actuelles auprès du fabricant avant de décider.

4. Transformer un message d’erreur en questions de diagnostic

Une application qui affiche une phrase obscure ne vous dit pas toujours quoi relever pour demander de l’aide. ChatGPT peut clarifier les termes et préparer les bonnes questions, sans qu’on lui attribue un diagnostic qu’il n’a pas établi.

« Voici le message exact affiché par mon application : […]. J’utilise [nom de l’application et version] sur [téléphone et système]. Explique le message en langage simple. Sépare ce qu’il indique réellement des causes seulement possibles. Demande les informations manquantes avant de proposer une solution. Ne conseille ni suppression de données, ni réinitialisation, ni installation d’outil tiers. »

Conservez le texte exact, sans mot de passe, adresse privée ni identifiant de connexion. Le premier résultat utile est de savoir quoi observer : quand l’erreur survient, quelle action la déclenche et si elle concerne un seul fichier ou tout le service. Pour une manipulation touchant les données, vérifiez ensuite la procédure dans l’assistance officielle de l’application.

5. Développer une idée créative avec des contraintes concrètes

Une idée d’histoire, de jeu ou d’activité gagne souvent à être explorée en plusieurs directions avant de choisir. Fixer une durée, des personnages ou du matériel limite les propositions inutilisables. Vous pouvez demander du texte sans lancer un outil de génération d’images.

« Propose trois idées d’histoires originales pour un récit de cinq minutes, destiné à des enfants de huit ans. Deux personnages maximum, une seule pièce comme décor, aucun personnage de franchise existante. Pour chaque idée : le problème de départ, une surprise et une fin possible. Ne rédige pas encore l’histoire entière. Demande-moi ensuite laquelle développer. »

Ce cadre évite de recevoir immédiatement plusieurs pages sur une piste qui ne vous plaît pas. Une fois l’idée choisie, ajustez un seul aspect à la fois : humour, vocabulaire ou rythme. Relisez le texte avant de le partager ; une demande d’originalité ne constitue pas une garantie juridique sur le résultat.

Gardez cette logique : un objectif, des données fiables, un format et une vérification. Si le résultat manque sa cible, corrigez le point précis : « Garde les faits, mais pose une question avant de conclure. »