La dictée de ChatGPT affiche les mots pendant que vous parlez et abandonne la limite de dix minutes. Fonctionnement, accès et confidentialité.

ChatGPT ne coupe plus une dictée à dix minutes. OpenAI annonce aussi une transcription qui apparaît pendant que l’utilisateur parle, au lieu d’attendre la fin pour découvrir tout le texte. Présentée le 18 novembre, cette évolution concerne tous les abonnements, y compris gratuits, avec un déploiement mondial sur iPhone, Android, le Web et les applications de bureau.

La nouveauté vise une action précise : composer un message à la voix. Elle ne doit pas être confondue avec une conversation orale dans laquelle ChatGPT répond lui-même à haute voix. Ici, le résultat recherché reste un texte que l’on pourra envoyer à l’assistant.

Voir les mots arriver permet de repérer une erreur plus tôt

Dans ses notes de version du 18 novembre consacrées à Live Dictation, OpenAI indique que l’affichage du texte peut être montré ou masqué en touchant la forme d’onde audio. La suppression du plafond de dix minutes enlève également la nécessité de fractionner un long message pour cette seule raison. L’annonce ne fixe pas de nouveau maximum : cela ne constitue pas une promesse d’enregistrement illimité dans toutes les conditions.

Pour une demande longue, la distinction est utile. Une transcription intermédiaire aide à constater qu’un nom ou un nombre a été mal compris. Il reste cependant nécessaire de relire le message final avant de demander un calcul, de transmettre des références ou de faire rédiger un document à partir de ses propos.

Le microphone produit un message que vous pouvez corriger

Le fonctionnement décrit dans la FAQ officielle de la dictée commence par l’icône du microphone. L’audio est envoyé aux modèles pour être transcrit, puis le texte peut être modifié avant son envoi. Dicter n’oblige donc pas à envoyer immédiatement ce qui a été reconnu.

Le déploiement annoncé à l’échelle mondiale inclut le public français, mais ne prouve pas que chaque compte dispose déjà de la nouvelle interface. Il reste progressif.

L’enregistrement accompagne l’historique de la discussion

OpenAI précise que l’audio de dictée est conservé aussi longtemps que la conversation reste dans l’historique. Supprimer celle-ci entraîne la suppression du clip associé sous trente jours, sauf exceptions de sécurité, obligations légales ou audio déjà dissocié du compte après un partage pour l’entraînement.

La même FAQ distingue la conservation et l’amélioration des modèles : pour les particuliers, les enregistrements peuvent servir à l’entraînement si leur partage a été choisi. Ce partage se gère dans les contrôles des données, séparément de la simple utilisation du microphone. Les données des clients professionnels ne servent pas par défaut à entraîner les modèles. Une dictée plus longue reste ainsi un contenu confié au service, avec les mêmes choix de confidentialité à connaître avant d’y raconter des informations personnelles.