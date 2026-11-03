ChatGPT Classic va disparaître le 30 janvier : l’ancienne application invite à changer de version

Un message dans ChatGPT Classic annonce son retrait le 30 janvier 2027. La transition concerne l’ancienne application, avec l’historique conservé.

ChatGPT Classic a une date de fin. Selon un message affiché dans l’ancienne application et rapporté le 2 novembre par 9to5Mac, son retrait est prévu pour le 30 janvier 2027. La bannière invite les utilisateurs à passer à la nouvelle application ChatGPT.

La précision compte : cette échéance concerne Classic, l’ancienne application de bureau. Elle n’annonce pas la fermeture du service ChatGPT.

L’historique doit suivre dans la nouvelle application

Le message reproduit par 9to5Mac indique que l’historique complet des conversations accompagne la transition. Son lien renvoie vers la page officielle de téléchargement de ChatGPT. Celle-ci présente désormais l’application de bureau réunissant ChatGPT, Work et Codex.

Les habitués de Classic devront donc changer d’application, plutôt que chercher un nouveau service. Pour récupérer la bonne version, le point d’entrée reste la page d’OpenAI : un installateur trouvé sur un dépôt tiers n’est pas nécessaire pour cette transition.

La fusion de Chat et Work suit un calendrier différent

Le même compte rendu évoque des essais à venir pour réunir Chat et Work dans une interface commune. Il faut distinguer ce test du retrait de Classic : la date du 30 janvier ne signifie pas que tous les comptes recevront simultanément la même interface.

Autre changement séparé, déjà détaillé sur Menow : ChatGPT et Codex doivent partager une réserve d’utilisation en décembre. L’application utilisée, l’organisation de ses onglets et les limites du forfait sont trois sujets différents. La fermeture de Classic règle d’abord le premier.