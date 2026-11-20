La nouvelle interface mobile de ChatGPT commence à arriver, mais la France ne fait pas partie de cette première vague. L’annonce du 19 novembre réserve le lancement aux abonnés Pro majeurs des régions compatibles avec les « dots », les agents d’OpenAI. Quelques abonnés Plus éligibles sont aussi concernés. Un abonnement payant français ne suffit donc pas à faire apparaître ce nouveau design.

Des raccourcis que chacun peut choisir

Dans ses notes de version officielles, OpenAI décrit une barre d’onglets personnalisable : Codex, les projets ou les images peuvent y être épinglés. Le dot possède son propre onglet. L’idée est de rendre les fonctions préférées accessibles plus directement.

Pour quelqu’un qui revient souvent à un projet, un raccourci visible peut éviter de parcourir les menus à chaque session. Pour une personne qui ne fait que poser des questions, l’intérêt sera différent. Le changement concerne donc d’abord l’accès aux outils ; il ne démontre pas une amélioration de la justesse des réponses.

Pourquoi payer Pro ne débloque pas ce lancement en France

OpenAI exclut explicitement l’Espace économique européen, dont la France, ainsi que le Royaume-Uni, la Suisse et la Corée de ce lancement. Aucune date française n’est donnée dans cette annonce. Certains comptes éligibles reçoivent le design automatiquement ; d’autres peuvent le choisir si une option consacrée au nouveau design apparaît dans les paramètres.

Il faut distinguer trois situations : une application qui n’est pas à jour, un compte qui n’a pas encore reçu un déploiement progressif et une région exclue de la vague annoncée. Ici, la restriction géographique répond à la question du lecteur français. Réinstaller l’application à répétition ne constitue pas une méthode annoncée pour la lever.

Les vérifications utiles avant de chercher un réglage absent

Vérifiez le compte utilisé. Sur un téléphone qui sert à titre personnel et professionnel, assurez-vous de consulter le bon profil avant de comparer les abonnements. Comparez la même version de l’application. Une capture ancienne ou une démonstration réalisée dans un autre pays ne représente pas nécessairement votre interface actuelle. Lisez les conditions du déploiement. La date de l’annonce ne signifie pas une disponibilité simultanée pour tous.

Inutile de modifier votre abonnement uniquement pour retrouver une barre d’onglets aperçue dans une vidéo étrangère : la restriction régionale annoncée reste le point déterminant. Lorsque le lancement sera étendu, ce sera son périmètre officiel qu’il faudra vérifier, plutôt que la seule présence d’une mise à jour dans la boutique d’applications.