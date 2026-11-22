Le mode vocal de ChatGPT permet de répéter une conversation en anglais avec un compte gratuit. Voici comment préparer une scène utile et connaître ses limites.

Comprendre une série en anglais et répondre au réceptionniste d’un hôtel sont deux exercices différents. Quand il faut parler, le vocabulaire peut soudain manquer. Le mode vocal de ChatGPT permet de répéter cette conversation à voix haute, y compris avec un compte gratuit. Son accès reste limité : mieux vaut préparer une petite scène précise que compter sur un cours disponible sans interruption.

L’intérêt est de pouvoir recommencer sans mobiliser un proche anglophone. Cela ne transforme pas l’IA en professeur certifié et ne garantit pas une correction juste à chaque échange. Voici une méthode pour préparer une situation concrète, garder la main sur la discussion et repartir avec quelques phrases réellement réutilisables.

Sur iPhone et Android, ouvrez une conversation vocale

Dans l’application ChatGPT, ouvrez une discussion puis touchez l’icône de conversation vocale dans la barre de message. Autorisez le microphone si le téléphone le demande ; lors du premier lancement, choisissez une voix. Vous pouvez ensuite parler. Le contrôle du microphone permet de couper votre son et celui de sortie termine la conversation.

Attention à la différence entre les deux usages : la dictée transforme un enregistrement en texte, tandis que la conversation vocale vous répond à l’oral. Ces étapes et cette distinction figurent dans la documentation officielle de ChatGPT Voice. Vous pouvez demander de ralentir ou de changer de langue ; le texte de l’échange reste aussi consultable.

Le gratuit ne signifie pas une durée illimitée. OpenAI décrit un accès vocal limité pour les comptes gratuits, avec des limites susceptibles de changer et un suivi sur une période glissante de 24 heures. L’application prévient lorsque le plafond est atteint. Il serait donc trompeur de promettre ici un nombre fixe de minutes gratuites chaque jour.

Donnez un rôle à ChatGPT avant de commencer à parler

Une consigne vague comme « aide-moi en anglais » peut produire une longue explication en français. Définissez plutôt votre niveau, la scène et le comportement attendu. Vous pouvez écrire cette consigne dans le chat avant de lancer la voix, ou la dire au début :

« Je veux pratiquer l’anglais à l’oral, niveau débutant A2. Tu es réceptionniste dans un hôtel. Parle anglais lentement, avec des phrases courtes, et pose une seule question à la fois. Laisse-moi finir mes réponses. Après trois échanges, fais une pause et explique en français une seule correction utile, puis reprends la scène. N’invente pas une erreur si ma phrase est correcte. »

Le niveau A2 sert ici de repère pour la difficulté ; ce n’est pas une évaluation obtenue auprès de ChatGPT. Si la réponse reste trop compliquée, demandez des mots plus simples. Si elle devient trop facile, ajoutez une contrainte à la scène plutôt que d’exiger immédiatement un vocabulaire très avancé.

Une arrivée à l’hôtel suffit pour une première séance

Commencez avec une réservation fictive. Votre objectif est de dire que vous arrivez, de donner un nom inventé et de demander où prendre le petit déjeuner. Une phrase simple comme « I have a reservation under the name Martin » suffit pour lancer l’échange. Elle est proposée comme exemple d’entraînement, pas comme transcription d’un test réalisé par Menow.

Au deuxième passage, changez seulement un détail : vous arrivez plus tôt et souhaitez savoir si la chambre est prête. Au troisième, demandez de laisser une valise après le départ. Vous travaillez ainsi le même contexte sans réciter exactement les mêmes réponses. Vous pouvez demander à votre interlocuteur de reformuler sa question avant de vous donner une traduction.

Préparez aussi une phrase de secours : « Could you say that again, more slowly? » Elle vous permet de rester dans la conversation quand vous perdez le fil. Pour demander une explication, « What does that mean? » est plus utile que d’essayer de comprendre chaque mot dans l’urgence. Prononcez réellement votre réponse, même courte : lire silencieusement une proposition de l’IA ne travaille pas la même situation.

Gardez une correction et recommencez la scène

Après quelques échanges, demandez à ChatGPT de citer votre phrase, de proposer une formulation plus naturelle et d’expliquer la différence en une phrase française. Une seule correction à réutiliser immédiatement vaut mieux qu’une liste entière oubliée. Reprenez ensuite la scène et essayez de placer cette formulation sans la lire.

Si l’IA affirme que vous avez dit quelque chose qui ne correspond pas à vos propos, corrigez-la. Une transcription approximative peut fausser son commentaire. Demandez-lui également de distinguer une véritable erreur d’une variante simplement plus courante. Une phrase différente de sa suggestion n’est pas automatiquement incorrecte.

Évitez de prendre une note de prononciation ou une estimation de niveau pour une mesure objective. L’exercice sert à pratiquer, à reformuler et à prendre l’habitude de répondre. Pour préparer un examen, corriger une difficulté persistante ou obtenir une évaluation fiable, un enseignant et les critères officiels de l’épreuve restent des repères mieux adaptés.

Préparez une séance courte, puis gardez une trace utile

Vous pouvez vous fixer cinq à dix minutes comme durée d’exercice : c’est une organisation proposée, pas le quota gratuit du service. À la fin, demandez un petit récapitulatif des expressions travaillées et du point à reprendre. La prochaine fois, repartez de la même scène avec un détail nouveau, par exemple une réservation introuvable.

Si la limite vocale bloque la suite, vous pouvez préparer vos prochaines réponses à l’écrit en attendant son renouvellement. La FAQ de l’offre gratuite rappelle que la voix et les autres outils ont leurs propres plafonds : pouvoir continuer à écrire ne signifie pas que la conversation audio est de nouveau disponible.

Enfin, un scénario inventé suffit largement. N’envoyez pas votre vraie confirmation de réservation, votre numéro de passeport ou les coordonnées d’une autre personne pour rendre la simulation plus réaliste. Ce qui compte est de réussir à poser votre question et à comprendre la réponse, puis de refaire cet échange avec moins d’hésitation.