Des permissions repérées dans l’application annoncent un assistant plus actif sur le téléphone. Ces fonctions ne sont pas encore disponibles.

ChatGPT sur Android : OpenAI prépare les appels et les SMS, avec votre autorisation

Demander à ChatGPT d’appeler un contact ou d’envoyer un SMS : OpenAI prépare apparemment ces possibilités sur Android. Android Authority les a repérées le 27 novembre dans la version 1.2026.328. Il s’agit de fonctions en développement, sans lancement confirmé.

Des autorisations distinctes pour agir sur le téléphone

Les textes découverts évoquent l’accès aux contacts, aux appels récents et aux messages, puis la possibilité de passer des appels ou d’envoyer des SMS. Leur formulation prévoit de solliciter une permission. Cela dépasse le simple fait de choisir ChatGPT comme assistant vocal : répondre à une question et transmettre effectivement un message sont deux actions différentes.

La musique et le contenu affiché sont aussi concernés

D’autres éléments décrivent pause, reprise et passage au morceau suivant à partir des commandes visibles dans les notifications. Reprendre une session existante ne signifie pas choisir n’importe quelle chanson dans une application.

La lecture de l’écran apparaît également dans l’enquête. Elle pourrait fournir le contexte d’une question. À ce stade, aucun tutoriel d’activation ni liste de téléphones compatibles n’est établi : les permissions trouvées montrent la direction du développement, pas un service déjà proposé aux utilisateurs français.

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