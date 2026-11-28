La puissance inscrite sur le chargeur ne suffit pas. Le téléphone, le câble, le protocole et les autres appareils branchés déterminent ce qu’il peut réellement recevoir.

Votre chargeur indique 65 W, mais votre téléphone charge lentement : que vérifier ?

Un chargeur de 65 W ne recharge pas tous les téléphones à 65 W. Ce chiffre décrit sa puissance maximale dans certaines conditions. La vitesse réelle dépend de ce que le téléphone accepte, du câble, du port utilisé et du protocole commun aux deux appareils. Avant de remplacer le chargeur, quelques vérifications permettent de trouver ce qui limite la recharge.

Commencez par la puissance acceptée par votre téléphone

Consultez les caractéristiques du modèle exact, à la rubrique recharge filaire. Si votre téléphone accepte une puissance inférieure à celle du chargeur, le bloc ne lui impose pas ses 65 W. Un accessoire plus puissant peut servir à plusieurs appareils sans accélérer davantage ce smartphone.

Vérifiez ensuite le protocole demandé. USB Power Delivery, souvent abrégé PD, permet à des appareils compatibles de convenir d’une alimentation adaptée. Le PPS, une possibilité de Power Delivery, ajuste plus finement la tension. La forme USB-C du connecteur ne garantit pas que toutes ces possibilités sont présentes.

Google distingue ainsi, dans ses consignes de recharge des Pixel, les adaptateurs PPS et les autres chargeurs PD. C’est la compatibilité exacte qui compte : un bloc très puissant destiné à un ordinateur n’offre pas forcément le profil requis pour la meilleure vitesse de votre téléphone.

Sur un chargeur à plusieurs ports, regardez la répartition

Débranchez temporairement les autres appareils et essayez le téléphone seul sur le port recommandé par la notice. Une puissance totale de 65 W peut être répartie entre plusieurs sorties ; chaque port ne conserve alors pas son maximum individuel.

Un exemple précis : l’Anker 735 Nano II 65 W, référence A2667, annonce jusqu’à 65 W sur un port USB-C utilisé seul. Avec ses deux USB-C occupés, les maxima deviennent 45 W et 20 W. Avec trois appareils, la fiche indique 40 W, 12 W et 12 W. Cette répartition appartient à ce modèle : il faut consulter celle de votre propre chargeur.

Les noms commerciaux proches ne suffisent pas non plus. Anker précise que cet A2667 prend en charge la recharge Super Fast Charging du Galaxy S22 Ultra, mais pas son mode Super Fast Charging 2.0 à 45 W. Voilà pourquoi le nombre 65 W, pris isolément, ne permet pas de conclure.

Le câble doit correspondre au mode de recharge

Essayez un autre câble compatible et en bon état, en conservant le même chargeur et le même port. Vous ne changez ainsi qu’un élément à la fois. Un câble abîmé ou mal adapté peut provoquer une recharge lente ou des interruptions.

Les câbles USB-C peuvent avoir des capacités différentes. L’USB-IF prévoit notamment des marquages de puissance 60 W et 240 W pour les câbles certifiés concernés. Mais un nombre de watts ne dispense pas de vérifier les besoins du téléphone : Samsung demande un câble USB-C de 5 A pour certains modes de recharge Super Fast Charging 2.0 dans son guide de dépannage officiel.

Comparez dans de bonnes conditions

Faites l’essai avec le téléphone à une température normale, écran éteint et sans jeu ou navigation en cours. Ne comparez pas une recharge commencée avec une batterie presque vide à une autre réalisée près de 100 %.

La puissance varie pendant la recharge. Apple explique notamment que la recharge ralentit après 80 % pour limiter la chaleur et la sollicitation de la batterie. Une limite de charge ou une recharge optimisée peut également prolonger volontairement certaines étapes. Le ralentissement final ne prouve donc pas une panne du câble ou du bloc.

Dans quel ordre chercher la cause ?

Vérifiez la puissance et le protocole acceptés par le modèle exact. Branchez le téléphone seul sur le port adapté du chargeur. Essayez un autre câble conforme aux exigences du fabricant. Comparez à niveau de batterie et température proches, sans usage intensif.

Si la recharge reste anormalement lente avec un ensemble compatible, examinez visuellement le connecteur et les accessoires. Un câble qui tient mal, des coupures répétées ou une dégradation visible justifient de faire contrôler l’équipement. Acheter un bloc plus puissant ne corrigera pas un mauvais contact.