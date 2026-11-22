La Casio CMK-100 est une montre mécanique automatique : les mouvements du poignet remontent son ressort, mais elle ne fonctionne pas indéfiniment une fois posée. Casio annonce environ 42 heures de réserve de marche après un remontage suffisant. Ce chiffre décrit l’énergie disponible, pas une recharge à effectuer toutes les 42 heures lorsque vous la portez.

42 heures : ce que cela change pendant un week-end

Le principe présenté dans le guide des montres automatiques de Casio est simple : l’énergie stockée dans le ressort fait avancer les aiguilles. Porter la montre contribue à renouveler cette réserve, selon vos mouvements et la durée de port. Une journée peu active ne garantit donc pas un remontage complet.

Un exemple permet de comprendre la limite : une montre suffisamment remontée, posée le vendredi à 20 heures, atteindrait 42 heures le dimanche à 14 heures. C’est une illustration arithmétique de la réserve annoncée, pas une mesure d’autonomie réalisée sur un exemplaire. Si le ressort n’était pas complètement remonté au départ, elle pourrait s’arrêter plus tôt.

Un arrêt après une période sans utilisation n’indique donc pas, à lui seul, une panne. Il faut distinguer ce comportement attendu d’une montre qui s’arrêterait régulièrement malgré un remontage effectué selon sa notice.

Une vraie mécanique, avec ses contraintes

La présentation officielle de la CMK-100 indique un remontage automatique et manuel, un affichage de la date et une fonction stop-seconde. Cette dernière permet d’immobiliser la trotteuse lors du réglage. Pour manipuler la couronne vissée et remettre la montre à l’heure, suivez la notice correspondant à votre référence plutôt qu’une procédure destinée à une autre Casio.

La précision annoncée est comprise entre −20 et +40 secondes par jour. Il s’agit d’une plage constructeur, pas de la dérive constatée sur chaque montre. Cela mérite toutefois d’être compris avant l’achat : le fonctionnement mécanique ne promet pas la même régularité qu’une montre synchronisée automatiquement avec un téléphone ou une référence horaire.

Point vérifié Ce que cela signifie à l’usage Environ 42 heures de réserve La montre peut s’arrêter si elle reste posée trop longtemps. Remontage automatique et manuel Le mouvement du poignet entretient la réserve ; la notice précise le remontage manuel. Date et stop-seconde La remise à l’heure après un arrêt peut aussi nécessiter de vérifier la date. Précision annoncée de −20 à +40 s/jour Le suivi de l’heure demande davantage d’attention qu’avec une montre connectée synchronisée.

Titane et saphir : un équipement distinct de l’autonomie

La fiche européenne de la collection donne un boîtier de 44,7 × 38 × 11,4 mm, en titane, un verre saphir et une étanchéité de 10 bars. Le saphir protège le cadran contre les rayures sans le rendre indestructible ; le choix du bracelet modifie aussi la sensation au poignet. La collection comprend des versions à bracelet en titane, textile ou cuir.

Pour un lecteur français, il n’est pas nécessaire de convertir un prix américain : le catalogue français de Casio affiche déjà la CMK-100, avec notamment la TC-1A à 299 €, la TL-1A à 319 € et la TD-1A à 399 € au relevé du 22 novembre 2026. Ces références et leurs bracelets diffèrent. Le prix affiché ne suffit pas à confirmer un stock au moment de la commande.