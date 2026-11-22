Cette Casio de 23 g transforme les secondes en barres sur son écran rétro

Sur la Casio LF-40W, les secondes ne se contentent pas de défiler en chiffres. Deux rangées de barres progressent dans la partie inférieure de l’écran : l’une suit les secondes, l’autre les tranches de dix secondes. Ce petit affichage animé donne son caractère à une montre numérique qui ne pèse que 23 g.

Ce que racontent vraiment les barres

Il ne s’agit ni d’un compteur de pas ni d’un indicateur de batterie. La présentation de la LF-40W par Casio distingue les indicateurs d’état, notamment ceux des alarmes, et les deux rangées qui représentent l’écoulement du temps. On conserve donc l’heure numérique tout en ayant un autre repère visuel pour les secondes.

C’est un détail de lecture et de dessin, plutôt qu’une fonction connectée. Il intéressera surtout ceux qui cherchent une montre légère, avec un écran plus expressif qu’un simple rectangle de chiffres.

Un petit boîtier et les fonctions utiles au quotidien

Le boîtier mesure 37,8 × 33,7 mm, pour 8,6 mm d’épaisseur. Casio utilise de la résine pour le boîtier et le verre, ainsi qu’une résine d’origine biologique pour le bracelet. Celui-ci est prévu pour des poignets de 125 à 200 mm : cette plage mérite d’être vérifiée si votre poignet est particulièrement fin ou large.

La montre propose cinq alarmes quotidiennes, un compte à rebours pouvant atteindre 24 heures et un chronomètre au centième de seconde. L’heure mondiale couvre 48 villes. Un mode permet aussi de mémoriser quatre villes, utile pour retrouver plusieurs fuseaux sans parcourir toute la liste à chaque fois. Le rétroéclairage est ambré.

Une pile annoncée pour trois ans, mais pas une montre de plongée

L’alimentation repose sur une pile CR1616, avec une durée annoncée d’environ trois ans. C’est une estimation du fabricant, pas une durée garantie pour chaque usage. La précision indiquée est de ±30 secondes par mois.

Casio mentionne une résistance à l’eau sans profondeur chiffrée sur cette fiche. Il ne faut donc pas lui attribuer les mêmes usages aquatiques qu’à une référence expressément donnée pour 50 ou 100 mètres.

Le lancement repéré concerne les États-Unis, avec des variantes noire, bleue et beige. Un prix et une disponibilité officiels pour la France n’ont pas été confirmés dans les éléments vérifiés. Le tarif américain ne doit pas être présenté comme le prix français.