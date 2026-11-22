La Casio W-221HD associe un bracelet en acier inoxydable à une pile dont l’autonomie annoncée atteint environ dix ans. L’intérêt est concret : retrouver les fonctions d’une montre numérique sans recharge régulière. Mais son aspect métallique mérite une précision : le bracelet est en acier, le boîtier et la lunette sont en résine.

Dix ans : une estimation, pas un compte à rebours garanti

La fiche de la W-221HD indique une pile CR2032 et une durée approximative de dix ans. L’usage des fonctions alimentées par cette pile compte donc dans la durée réelle. Il faut lire cette valeur comme une caractéristique annoncée par Casio, et non comme le résultat d’un essai indépendant sur dix ans.

À 96 g, ce modèle n’est pas non plus une petite montre en résine presque imperceptible. Son boîtier mesure 43,7 × 38,4 mm et 12,2 mm d’épaisseur. Le bracelet dispose d’un fermoir déployant à trois volets et convient, selon la fiche, aux poignets de 150 à 205 mm.

Ce que l’on peut faire avec ses boutons

Trois alarmes multifonctions sont prévues, dont une avec répétition. Le chronomètre affiche les centièmes et peut distinguer des temps intermédiaires ainsi que l’arrivée de deux concurrents. Un départ automatique après cinq secondes complète cet outil.

Le compte à rebours monte jusqu’à 24 heures et propose une répétition automatique. Cela permet de relancer un même intervalle sans le reprogrammer à chaque cycle. L’heure mondiale couvre 48 villes et 29 fuseaux, avec gestion de l’heure d’été.

Casio ajoute une alerte lumineuse, qui fait clignoter l’éclairage avec l’avertisseur sonore. L’éclairage LED ambré peut rester allumé 1,5 ou 3 secondes. Le calendrier est programmé jusqu’en 2099 et la précision annoncée est de ±30 secondes par mois.

Ce qui reste à vérifier pour un achat en France

La résistance à l’eau est annoncée à 50 mètres. Cette indication ne signifie pas que la montre soit destinée à la plongée : il faut suivre les usages autorisés dans sa notice.

La référence apparaît parmi les nouveautés de novembre 2026 de Casio et a été lancée aux États-Unis. Aucun prix français officiel ni disponibilité française n’a été établi lors de cette vérification. Mieux vaut également rechercher la référence complète W-221HD-1AV : une finition proche dans une autre famille ne garantit pas la même pile, le même bracelet ou les mêmes fonctions.