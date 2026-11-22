Le Calumet CLMT 1 ne prend aucune photo : c’est un appareil à construire pour le plaisir de l’objet. Ses 0 mégapixel constituent le clin d’œil central de cette miniature en briques. L’écran se déplie, mais il ne permet ni de cadrer ni de consulter des images.

Un assemblage de trois quarts d’heure, pas un appareil numérique

La fiche du CLMT 1 annonce 136 pièces et environ 45 minutes de montage. La notice est incluse. Les boutons et l’écran articulé évoquent les commandes d’un boîtier photo, avec une présentation volontairement humoristique de l’écran « #notouch ».

Caractéristique Ce qu’il faut comprendre Définition 0 mégapixel : aucune prise de vue Construction 136 pièces, notice fournie Temps annoncé Environ 45 minutes Écran Élément articulé de 1,5 pouce, décoratif Usage Assemblage et exposition

Il ne faut pas non plus le présenter comme un produit LEGO : Calumet vend ce modèle sous son propre nom. La ressemblance avec un appareil professionnel reste esthétique, et n’implique aucune compatibilité avec des objectifs ou accessoires photographiques.

Un prix allemand à distinguer d’un total livré en France

Le tarif affiché est de 29,99 €, TVA comprise sur la boutique allemande. Ce montant n’établit pas le total d’une commande française : les éventuels frais de livraison et les conditions applicables à l’adresse de destination restent à vérifier. Lors de la consultation, la page affichait le produit en stock.

Calumet propose aussi le modèle en cadeau sous conditions pendant son opération du 20 au 30 novembre 2026, pour un panier atteignant 1 000 € hors valeur de la miniature et après ajout de celle-ci. Cette opération ne justifie évidemment pas, à elle seule, un achat photo aussi élevé. L’intérêt de l’objet reste indépendant : un petit montage destiné aux amateurs de photographie, sans capteur à comparer ni résultat d’image à attendre.