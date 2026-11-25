Une inscription en mètres n’autorise pas à plonger à cette profondeur. Les repères pour comprendre votre Casio et les précautions qui restent nécessaires.

Une Casio simplement marquée « Water Resist » ne doit pas vous accompagner à la piscine. Et une inscription « 200 m » ne signifie pas que vous pouvez descendre à cette profondeur avec n’importe quel modèle. Les chiffres indiquent une résistance testée à la pression ; les activités autorisées se lisent dans les consignes de la montre.

Le chiffre ne raconte pas toute l’utilisation

Casio explique dans sa présentation des niveaux d’étanchéité que les indications en mètres représentent une pression d’essai. Ce ne sont pas des profondeurs de pratique directement utilisables. La page distingue les éclaboussures, les usages aquatiques et la plongée sans équipement.

Pour vous repérer, voici les différences à conserver :

Inscription Ce qu’il faut en retenir Water Resist, sans valeur en bars Protection limitée aux usages comme la pluie ou les éclaboussures ; pas de baignade. 5 bars Résistance renforcée, mais vérifiez la notice précise avant de nager. 10 ou 20 bars Usages aquatiques plus étendus selon le modèle ; cela ne suffit pas à autoriser la plongée avec bouteille.

Le cas des 5 bars mérite cette vérification : les deux tableaux généraux de Casio ne classent pas la natation de la même façon. Sa FAQ d’entretien l’autorise à ce niveau, tandis que sa page technologique la place à 10 bars. Pour votre montre, faites donc confirmer l’usage par sa notice ou par l’assistance Casio, plutôt que de trancher sur le seul chiffre.

Une montre résistante à l’eau garde des limites

Les consignes générales déconseillent de manipuler boutons et couronne lorsque la montre est mouillée ou immergée. Elles écartent aussi les bains, le sauna et le contact avec des savons ou détergents. Un bracelet en cuir peut imposer une limite supplémentaire, même si le boîtier supporte l’eau.

Après un contact avec l’eau de mer autorisé pour le modèle, Casio recommande un rinçage à l’eau douce. Pour la plongée avec bouteille, recherchez une référence explicitement conçue pour cet usage : une simple valeur de 20 bars ne remplace pas cette qualification.

L’étanchéité vieillit avec les joints

L’étanchéité n’est pas une propriété acquise pour toujours. Les joints s’usent ; chaleur, produits chimiques et cosmétiques peuvent accélérer leur dégradation. Casio prévoit un entretien périodique et un contrôle lors du remplacement de pile par un professionnel. Sur une montre ancienne dont l’entretien est inconnu, le marquage du fond ne décrit donc pas à lui seul son état actuel.