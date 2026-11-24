Face à la W-221H à bracelet résine, la Casio W-221HD passe de 35 à 96 g. Les fonctions et la pile annoncée pour dix ans restent identiques.

Image : illustration.

Le bracelet en acier change nettement la Casio W-221HD-1AV au poignet : elle pèse 96 g, contre 35 g pour la W-221H-1AV à bracelet résine. Ces 61 g supplémentaires n’apportent ni nouvelle fonction ni meilleure autonomie annoncée. Les deux montres conservent la même pile CR2032 donnée pour environ dix ans.

Menow a déjà présenté la version à bracelet acier et ses fonctions. Pour choisir entre les deux références, la différence utile tient surtout au poids, au bracelet et à son ajustement.

Le boîtier garde exactement les mêmes dimensions

Les fiches officielles de la W-221H-1AV et de la W-221HD-1AV donnent toutes deux 43,7 × 38,4 × 12,2 mm. La version acier ne devient donc pas une montre plus grande. Elle reste aussi équipée d’un boîtier et d’une lunette en résine : seul le bracelet passe à l’acier inoxydable.

Critère W-221H-1AV W-221HD-1AV Bracelet Résine Acier inoxydable, fermoir déployant à trois volets Poids 35 g 96 g Dimensions 43,7 × 38,4 × 12,2 mm 43,7 × 38,4 × 12,2 mm Boîtier, lunette et verre Résine Résine Tour de poignet annoncé 145 à 215 mm 150 à 205 mm Pile et autonomie annoncée CR2032, environ dix ans CR2032, environ dix ans Étanchéité annoncée 5 bar 5 bar Fonctions Heure mondiale, chronomètre, compte à rebours, trois alarmes, LED Identiques Prix du catalogue américain au 24 novembre 2026 45,95 dollars, environ 42 € 59,95 dollars, environ 55 €

61 g supplémentaires et un ajustement différent

Le poids de la W-221HD est presque 2,75 fois celui de la W-221H. Pour quelqu’un qui cherche une montre aussi discrète que possible au poignet, la version résine possède donc un avantage mesurable. Choisir l’acier répond plutôt à une préférence de finition et de fermeture ; cela ne permet pas d’affirmer qu’elle sera plus confortable pour tous.

La plage de tour de poignet donnée par Casio est également plus étroite pour le bracelet métallique. À 147 mm, par exemple, un poignet entre dans la plage indiquée pour la W-221H, mais pas dans celle de la W-221HD. Ce détail mérite davantage d’attention que la seule largeur du boîtier, identique sur les deux montres.

Le supplément américain paie le bracelet, pas de nouvelles fonctions

Dans le catalogue américain de Casio, l’écart est de 14 dollars, soit environ 13 €. L’heure mondiale couvre les mêmes 48 villes, le chronomètre mesure les centièmes et le compte à rebours atteint 24 heures sur les deux références. Toutes deux proposent trois alarmes, un éclairage LED ambré et une précision annoncée de plus ou moins 30 secondes par mois.

Les montants en euros utilisent le taux BCE du 23 novembre 2026, de 1,0939 dollar pour un euro. Ce sont des conversions indicatives hors frais d’importation, pas des tarifs français. Aucune disponibilité française des références exactes n’est établie ici. À fonctions égales, le choix documenté est donc celui-ci : 35 g et un bracelet résine, ou une finition acier qui ajoute 61 g au total.