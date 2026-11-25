Une montre solaire dépend toujours de la lumière. Charge faible et économie d’énergie peuvent aussi produire des signes différents selon le module.

Vous ressortez votre Casio Tough Solar après plusieurs semaines dans un tiroir et ses aiguilles ne bougent plus. Cela ne suffit pas à conclure à une panne. La montre peut manquer de charge ou avoir arrêté une partie de son affichage pour économiser son énergie. Le premier réflexe consiste à vérifier le comportement prévu pour son module, puis à l’exposer à la lumière dans de bonnes conditions.

Solaire ne veut pas dire autonome dans le noir

Dans sa FAQ française sur l’alimentation solaire, Casio précise que la recharge fonctionne avec la lumière naturelle et artificielle. Avant un stockage à l’abri de la lumière, le fabricant recommande une charge complète et l’activation de l’économie d’énergie lorsque la montre en dispose.

Une manche qui masque le cadran peut aussi limiter l’apport lumineux pendant la journée. Porter la montre ne garantit donc pas que son panneau reçoit suffisamment de lumière. À l’inverse, un affichage momentanément arrêté peut être une mesure d’économie, et non le signe d’une batterie vide.

Un exemple montre pourquoi il faut identifier le module

Le manuel français du module 5756 décrit deux niveaux d’économie d’énergie. Dans l’obscurité nocturne, la trotteuse peut d’abord s’arrêter ; après plusieurs jours, les autres aiguilles peuvent également s’immobiliser. Exposer cette montre à une lumière vive ou utiliser une commande prévue par son manuel permet de quitter cet état.

Ce même module signale une charge faible par une trotteuse avançant toutes les deux secondes. Ce repère est un exemple précis, pas un code universel de toutes les Tough Solar. Relevez le numéro à trois ou quatre chiffres au dos de votre montre et consultez la notice correspondante pour interpréter ses indicateurs.

La bonne lumière, sans transformer la montre en objet brûlant

Placez-la avec le cadran dégagé, dans un endroit lumineux qui ne devient pas chaud. Casio déconseille notamment le tableau de bord d’une voiture au soleil et la proximité d’une lampe produisant beaucoup de chaleur : la recharge ne doit pas entraîner une surchauffe.

Les temps nécessaires varient fortement avec l’éclairage. Pour le seul module 5756, le manuel indique environ huit minutes à 50 000 lux pour fournir l’énergie d’une journée, contre huit heures sous 500 lux. Ces valeurs n’annoncent pas une recharge complète : après une décharge importante, le retour à un niveau élevé peut être beaucoup plus long.

Contrôlez donc l’indicateur prévu pour votre référence après l’exposition. Une montre qui se réveille n’a pas nécessairement retrouvé toute sa réserve ; il faut distinguer reprise de fonctionnement et charge terminée.