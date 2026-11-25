Un signal reçu ne corrige pas un mauvais fuseau. Ville de résidence, heure d’été et réception près d’une fenêtre : les vérifications dans le bon ordre.

Une Casio radiopilotée peut recevoir son signal et afficher malgré tout la mauvaise heure si le fuseau ou l’heure d’été est mal réglé. À l’inverse, une absence de réception ne signifie pas que son mécanisme est en panne. Avant de remettre les aiguilles à l’heure, vérifiez les réglages géographiques, puis les conditions de réception.

Un décalage d’une heure oriente vers le réglage d’été

La FAQ française de Casio distingue la réception du signal et son interprétation pour le lieu choisi. La ville de résidence détermine le fuseau utilisé. Le réglage DST correspond à l’heure d’été ; l’option automatique, si le modèle en dispose, gère le changement saisonnier.

Ne choisissez pas une ville simplement pour faire coïncider les aiguilles avec votre téléphone. Vérifiez d’abord qu’elle correspond à votre lieu d’utilisation. Une correction manuelle qui compense un mauvais fuseau risque de masquer la cause jusqu’à la prochaine synchronisation.

Donnez une chance au signal près d’une fenêtre

Casio recommande de poser la montre près d’une fenêtre, le haut du cadran orienté vers celle-ci, loin des objets métalliques. Laissez-la immobile et n’utilisez pas ses boutons pendant la réception. Les appareils électroniques, certains bâtiments, les véhicules et le relief peuvent gêner le signal. La réception est généralement meilleure la nuit.

Essayez cet emplacement avant d’acheter un accessoire ou de multiplier les réinitialisations. La réception dépend aussi des émetteurs pris en charge par le mouvement : une montre radiopilotée n’est pas un appareil qui capte une heure universelle partout dans le monde.

Radio et téléphone peuvent suivre des règles différentes

Le manuel du module 5756 illustre une particularité utile : ce modèle peut corriger l’heure par téléphone et par signal horaire, mais ces voies ne fonctionnent pas librement en parallèle. Le couplage au téléphone conditionne la réception radio, notamment manuelle.

Sur ce module, une charge faible, une couronne tirée ou certains modes empêchent également la réception. Sa procédure peut durer jusqu’à vingt minutes. Ces conditions et cette durée concernent le 5756 ; consultez votre propre notice plutôt que d’appliquer ses boutons à une autre Casio.

Vérifier le résultat avant de toucher à l’alignement

Après une tentative, consultez l’indicateur de dernière réception prévu pour votre référence. Un échec vous ramène aux conditions de signal et de réglage. Si la réception est confirmée mais que l’affichage reste faux, vérifiez à nouveau le fuseau et l’heure d’été.

Pour une montre à aiguilles, le manuel 5756 prévoit aussi une correction de leur position lorsque l’heure reste incorrecte après réception. Cette correction d’alignement est distincte de la mise à l’heure. Réservez-la au cas décrit dans la notice du modèle, au lieu de déplacer les aiguilles pour compenser un problème de fuseau.