Trois finitions de Casio MTP-B190 apparaissent chez un revendeur. Format, pile et disponibilité : voici ce qui est établi.

Un cadran vert dans un boîtier doré, un bleu entouré d’or rose et une troisième version bicolore : trois références Casio MTP-B190 apparaissent chez un revendeur vietnamien. Elles prolongent une gamme de montres rectangulaires déjà existante, avec un bracelet métallique et trois aiguilles. Leur intérêt tient au format et aux finitions, mais il faut encore distinguer ces fiches commerciales d’une annonce de disponibilité française.

Trois associations de couleurs, un même format rectangulaire

Les références repérées chez G-Shock Hai Phong sont les MTP-B190G-3BVDF, MTP-B190RG-2BVDF et MTP-B190SG-3BVDF. La première associe un cadran vert à une finition dorée. La seconde choisit le bleu et l’or rose. La troisième conserve un cadran vert avec un bracelet mêlant les tons argenté et doré. Les chiffres romains et le bracelet à petits maillons participent à leur présentation habillée.

Ces déclinaisons ne marquent donc pas l’apparition d’une nouvelle montre connectée Casio. Il s’agit de montres analogiques à quartz, sans écran de notifications ni suivi sportif. Pour qui souhaite simplement consulter l’heure sans recharger un appareil, cette différence est précisément ce qui peut les rendre intéressantes.

31,5 mm de large : un chiffre plus utile que la seule diagonale d’une photo

La fiche du modèle doré annonce un boîtier de 41 × 31,5 × 8,1 mm et un poids de 98 g. Les 41 mm correspondent à la longueur du boîtier, pas à son diamètre : comparer cette valeur directement à celle d’une montre ronde donnerait une mauvaise idée de son encombrement. Sa largeur de 31,5 mm et sa faible épaisseur renseignent davantage sur sa présence au poignet et son passage sous une manche.

Casio documente déjà ce format sur la MTP-B190D-7BV de la même famille, avec un boîtier et un bracelet en acier, un verre minéral et une résistance à l’eau de 5 bars. Cela permet de situer la gamme, sans confondre une fiche officielle existante avec la confirmation des trois nouvelles couleurs.

Le revendeur indique pour le modèle doré un module 5361, une précision annoncée de ±20 secondes par mois et environ trois ans de fonctionnement avec une pile SR626SW. Cette durée est une estimation, mais elle donne le bon ordre de grandeur : l’entretien courant consiste à remplacer une pile, pas à brancher la montre chaque semaine.

Pas encore de rendez-vous confirmé en France

Des publications spécialisées évoquent janvier 2027. Les fiches consultées ne permettent toutefois pas de transformer cette échéance en lancement officiel japonais, encore moins français. Aucun prix en euros ni calendrier pour la France n’est établi dans les éléments vérifiés. Avant un achat importé, mieux vaut donc vérifier la référence complète, la disponibilité réelle et les conditions de garantie du vendeur. Pour l’instant, ces trois finitions constituent une piste à surveiller pour les amateurs de Casio rectangulaires, plutôt qu’une sortie française annoncée.