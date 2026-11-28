Le GPS ne signifie pas la même aide à la navigation sur ces deux montres. Parcours, écran, autonomie avec cardio et rôle du solaire font les différences utiles.

Pour enregistrer une course, la Casio GBD-H2000 et la Garmin Instinct 3 AMOLED ont toutes deux un GPS et un capteur cardiaque. Pour suivre un parcours de randonnée, leurs outils sont différents. L’Instinct peut recevoir et suivre un parcours ; la Casio documente des points de passage servant à comparer les altitudes. Ce choix compte davantage que leur allure de montre robuste.

Les versions comparées : une Casio de 52,6 mm de large et une Garmin de 45 mm

Ce comparatif porte sur la GBD-H2000-1A, vendue sous la référence européenne 1AER, et l’Instinct 3 AMOLED 45 mm noire. L’Instinct existe aussi en 50 mm et en Solar : leurs écrans et leurs chiffres d’autonomie ne doivent pas être attribués à la version 45 mm AMOLED.

Critère Casio GBD-H2000 Instinct 3 AMOLED 45 mm Boîtier 59,6 × 52,6 × 19,4 mm 45 × 45 × 14,9 mm Poids avec bracelet 63 g 53 g Écran LCD avec rétroéclairage LED AMOLED 1,2 pouce, 390 × 390 pixels Étanchéité annoncée 20 bar 10 ATM Orientation Boussole, altitude, pression ; points de passage en altitude Parcours, retour TracBack, altimètre, baromètre, compas Carte topographique détaillée au poignet Non documentée Pas de fond cartographique topographique complet Mesures de bien-être Cardio optique, oxygénation, sommeil et récupération Polar Cardio optique, Pulse Ox, sommeil, VFC, Body Battery Applications du téléphone CASIO WATCHES Garmin Connect Musique Pas de lecteur embarqué documenté Commandes de la musique du téléphone Recharge Câble dédié ; solaire auxiliaire Connecteur propriétaire ; pas de solaire sur cette version

La Garmin est ici plus petite et plus légère, mais le confort ne se mesure pas seulement au diamètre. La forme du boîtier et l’épaisseur sous une manche doivent être essayées. L’écart de 10 g ne permet pas à lui seul de prédire quelle montre vous oublierez pendant une nuit ou une sortie longue.

Un parcours à suivre et un repère d’altitude ne sont pas la même chose

Le manuel Garmin décrit l’envoi d’un parcours depuis Garmin Connect, puis sa navigation sur la montre. Vous pouvez consulter son profil d’altitude et le suivre dans le sens inverse. Son écran « Carte » sert à la navigation, sans transformer l’Instinct en montre disposant d’une carte topographique détaillée comme une fēnix.

Le manuel Casio, module 3515, présente une navigation en altitude : les points préparés dans CASIO WATCHES permettent de voir le dénivelé entre leur altitude et votre position actuelle. Ces points ne se définissent pas depuis la montre. Cela ne doit pas être vendu comme un guidage routier ou un calcul de détour sur des chemins.

Si votre question est « combien reste-t-il à monter jusqu’à ce repère ? », la fonction Casio répond à un besoin précis. Si vous voulez suivre une sortie préparée avec ses changements de direction, l’Instinct est mieux adaptée à cette demande. Pour improviser un détour en lisant toutes les intersections voisines, aucune de ces deux montres ne doit être choisie sur la seule présence du mot GPS.

Comparer les heures de GPS, pas les mois d’affichage de l’heure

Les chiffres Garmin pour le modèle 45 mm distinguent 32 heures en GPS seul, 25 heures avec tous les systèmes et 23 heures avec multibande, cette dernière estimation supposant l’usage normal de SatIQ. En mode montre, l’annonce passe de 18 jours avec activation au poignet à 7 jours en affichage permanent.

Casio annonce avec GPS et fréquence cardiaque jusqu’à 14 heures en fréquence élevée, 16 heures en mode normal et 19 heures en réception intermittente. Ces réglages ne constituent pas un protocole identique aux modes Garmin ; les valeurs restent des maxima constructeur. Pour une sortie d’une journée, prévoyez une réserve par rapport au temps attendu, pas une arrivée à la dernière minute théorique.

Le solaire de la Casio maintient surtout les fonctions horaires lorsque la batterie est faible. Son manuel le décrit comme auxiliaire et indique environ 3,2 heures pour une recharge complète par câble, écran éteint, avec une durée variable selon la température. Il ne dispense pas de recharge pour enregistrer vos entraînements GPS.

Laquelle correspond à votre usage ?

L’Instinct 3 AMOLED 45 mm prend l’avantage si votre priorité est un format plus contenu, le suivi de parcours et l’affichage couleur. Choisissez la Casio pour son approche G-Shock, ses fonctions d’entraînement et ses repères d’altitude, en acceptant son volume et une navigation moins adaptée au suivi d’un itinéraire préparé.

Ces conclusions comparent les fonctions documentées, sans prétendre départager la précision réelle des traces ou du cardio lors d’un test Menow. Une carte sur le téléphone reste utile pour examiner une route de remplacement ; téléchargez votre itinéraire et vérifiez vos réglages avant de partir.

Quel budget comparer en France ?

Le 28 novembre 2026, Garmin affiche l’Instinct 3 AMOLED 45 mm noire, référence 010-02936-00, à 299,99 €, contre 349,99 € avant remise sur cette page. Attention au délai : l’expédition annoncée est de cinq à huit semaines. La boutique française Casio affiche la GBD-H2000-1A à 399 € le même jour. L’écart affiché atteint donc 99,01 €, mais un achat pour une sortie prochaine doit aussi tenir compte de la livraison. Ces prix correspondent aux références citées, sans garantir la meilleure offre chez tous les revendeurs. La seule présence du solaire sur la Casio ne doit pas être valorisée comme une recharge autonome de ses fonctions sportives.