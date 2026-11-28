La GMC-2500G-9A reprend la forme de la première G-Shock avec des aiguilles. Son guichet sert aussi au chronomètre, sans connexion au téléphone.

Le petit guichet de cette G-Shock ne sert pas seulement à lire la date : il affiche aussi les minutes du chronomètre. Avec la GMC-2500G-9A, Casio conserve des aiguilles et une lunette dorée, tout en faisant remplir plusieurs rôles au même affichage. Un choix qui s’adresse davantage aux amateurs de montres classiques qu’à ceux qui cherchent des applications au poignet.

Un guichet qui change de rôle

La fonction s’appelle Multi-Mission Date. Dans son annonce du 22 octobre, Casio explique que les trois cases placées à 3 heures servent à afficher la date, les minutes écoulées pendant un chronométrage et des informations de réglage. Le résultat dépend du mode utilisé : on ne lit donc pas forcément le jour du mois à chaque regard.

L’intérêt est de conserver un cadran sobre sans supprimer ces commandes. En contrepartie, il faut apprendre à reconnaître le mode actif. Pour mesurer une pause ou une petite tâche, ce fonctionnement peut suffire ; pour afficher plusieurs données sportives en même temps, il ne remplace pas un grand écran.

Le calendrier devient automatique une fois l’année, le mois et le jour correctement réglés. La petite aiguille des secondes peut également être arrêtée lorsqu’on n’en a pas besoin, afin d’économiser la pile. Cela ne correspond pas à la mise en veille d’un écran connecté.

La silhouette de la première G-Shock, avec des aiguilles

Les GMC-2500 et GAC-2500 reprennent les grandes lignes de la DW-5000C, lancée en 1983, en les adaptant à une présentation analogique et à des contours plus arrondis. La référence GMC-2500G-9A associe un cadran et une lunette dorés à un bracelet noir. Les versions argentées de la même famille constituent d’autres références : mieux vaut vérifier la fin du nom avant de commander.

Ce que vous obtenez pour 269 €

La boutique française Casio affiche 269 € le 28 novembre 2026. La montre mesure 46,7 × 43,8 × 12,9 mm et pèse 68 g. Son verre est minéral, son bracelet en résine et sa résistance à l’eau annoncée atteint 20 bar.

Le chronomètre mesure à la seconde jusqu’à 29 minutes et 59 secondes. Une LED orange éclaire le cadran et Casio annonce environ deux ans d’autonomie sur une pile CR1025. Cette autonomie évite une recharge quotidienne, mais suppose un remplacement de pile : ce n’est pas une montre solaire.

Pas de Bluetooth ni d’application à configurer

La fiche de cette référence ne prévoit pas de liaison Bluetooth. Il ne faut donc pas l’acheter pour lire ses notifications, enregistrer une trace GPS ou retrouver ses séances dans une application. Son intérêt tient au cadran, à la résistance aux chocs et aux fonctions intégrées à la montre elle-même.

Si vous cherchez une G-Shock pour l’heure et des chronométrages courts, la GMC-2500G-9A propose une façon originale de les réunir. Si votre priorité est le suivi sportif connecté, partez plutôt de cette exigence avant de choisir la couleur : une silhouette robuste ne garantit pas les capteurs et les connexions d’une montre de sport.