La Casio CRW-002 reprend le dessin de l’A168 dans une bague fonctionnelle. Prix européens, dimensions, pile et tailles : ce que propose cette miniature.

Le cadran rectangulaire, les inscriptions et l’allure du bracelet évoquent immédiatement une Casio numérique. Sauf que la CRW-002 se porte au doigt. La marque a miniaturisé le dessin de l’A168 pour en faire une véritable montre-bague, avec affichage de l’heure et petits boutons. Les tarifs européens annoncés commencent à 119 €.

Une A168 miniature, avec une construction différente

Dans son communiqué européen de présentation, Casio explique avoir adapté le dessin de l’A168, lancée en 1995. Le résultat reprend ses codes visuels jusque dans le relief qui évoque les maillons du bracelet. La construction change cependant : là où l’A168 d’origine utilise un boîtier en résine chromée, la CRW-002 fait appel à l’acier inoxydable.

Le fabricant emploie un procédé de moulage par injection du métal pour reproduire les petits détails. Le module horloger a été ramené à environ un dixième de la taille d’un module ordinaire. L’intérêt de l’objet repose justement sur cette miniaturisation : la façade reste celle d’une montre lisible, tandis que l’anneau prend la place du bracelet.

Elle affiche bien plus qu’une heure figée

La CRW-002 donne les heures, minutes et secondes. Elle propose un second fuseau horaire, un chronomètre au centième, la date et le jour, ainsi qu’un format 12 ou 24 heures. Un éclairage LED aide à lire l’affichage dans l’obscurité.

La fiche technique détaillée de Casio précise le fonctionnement de l’alerte lumineuse : un clignotement peut se déclencher à une heure choisie ou à chaque heure pleine. Le fabricant avertit qu’il peut être peu visible en environnement lumineux. Cette précision compte davantage qu’une simple mention d’alarme : il ne faut pas assimiler cette lumière discrète à une forte sonnerie de réveil.

15 grammes et une pile annoncée pour deux ans

Caractéristique CRW-002 Dimensions du boîtier 25,2 × 18,2 × 6,2 mm Poids 15 g Matériau et verre Acier inoxydable et verre minéral Alimentation Pile SR621SW, environ deux ans annoncés Précision annoncée ±30 secondes par mois Diamètre intérieur sans adaptateur 20 mm

La pile est remplaçable. Casio annonce une résistance à l’eau pour l’usage quotidien, sans faire de cette bague une montre de plongée. Le calendrier constitue une autre petite limite à connaître : la fiche indique un mois de février de 28 jours, ce qui ne dispense pas d’une correction lors d’une année bissextile.

Deux finitions et des adaptateurs pour ajuster la taille

La version argentée CRW-002D-1A coûte 119 € au tarif conseillé européen ; la dorée CRW-002G-9A, 139 €. Casio a annoncé leur commercialisation européenne à compter du 16 novembre 2026. Ces montants sont des prix conseillés, pas une garantie de stock chez chaque revendeur.

L’anneau correspond à la taille 22 dans la nomenclature utilisée par Casio, soit un diamètre intérieur de 20 mm. Deux entretoises fournies réduisent ce diamètre à 19 ou 18 mm. Pour un acheteur français, ces mesures sont plus sûres que de transposer directement le nombre 22 à une taille de bijouterie française. Le coffret comprend aussi une pochette et un support en silicone : de quoi exposer cette miniature lorsqu’elle n’est pas portée.