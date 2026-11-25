Intel, AMD ou Nvidia : six cartes graphiques, leurs différences et les vérifications utiles pour choisir selon votre écran et votre PC.

La Radeon RX 9070 XT pour viser le 1440p et la 4K, les Intel Arc B570 et B580 pour des configurations plus modestes, les GeForce RTX 4070 Super et RTX 5070 Ti pour leur polyvalence, et la RTX 5090 pour les besoins extrêmes : ces six cartes graphiques répondent à des usages très différents. Avant de choisir, le prix réellement demandé et les contraintes du PC comptent autant que le nom de la puce.

Cette sélection reprend les six références mises en avant par iTechua le 25 novembre, à partir du guide de cartes graphiques testé par TechRadar. Elle ne constitue ni un essai réalisé par Menow, ni un classement exhaustif du marché. Nous avons confronté les caractéristiques aux documents des fabricants et ajouté des repères d’achat français. Ces modèles sont déjà commercialisés : leur présence dans un guide publié aujourd’hui ne signifie pas qu’ils viennent de sortir.

Les six cartes en un tableau

Carte pour PC de bureau Mémoire vidéo Puissance de référence de la carte Usage à examiner en priorité Point de vigilance Intel Arc B570 10 Go GDDR6 150 W 1080p Compatibilité Resizable BAR et écart de prix avec la B580 Intel Arc B580 12 Go GDDR6 190 W 1080p et 1440p selon les jeux Performances à vérifier dans votre bibliothèque Nvidia GeForce RTX 4070 Super 12 Go GDDR6X 220 W 1440p, jeu et création Ancienne génération : prix et état de l’exemplaire décisifs AMD Radeon RX 9070 XT 16 Go GDDR6 304 W 1440p et 4K Refroidissement, alimentation et prix de la variante Nvidia GeForce RTX 5070 Ti 16 Go GDDR7 300 W 1440p, 4K et logiciels compatibles Surcoût à justifier par les usages réels Nvidia GeForce RTX 5090 32 Go GDDR7 575 W 4K exigeante, rendu et certains traitements IA locaux Budget, puissance électrique et encombrement hors norme

Les watts indiqués sont les valeurs de référence des GPU, pas la consommation permanente ni celle de tout l’ordinateur. Une version personnalisée ou overclockée peut différer. Les définitions citées sont des orientations : aucun modèle ne garantit tous les jeux à leur niveau maximal de détail.

1. Intel Arc B570 : commencer par son écran et son ancien PC

La B570 est la piste la plus modeste de cette sélection. Intel annonce 10 Go de GDDR6, 18 cœurs Xe et une enveloppe de 150 W. Elle mérite d’être étudiée pour conserver un écran Full HD, notamment lorsque l’objectif est de maîtriser le budget plutôt que d’activer tous les effets graphiques.

La mémoire seule ne prédit pas la fluidité. Le jeu utilisé, les réglages et le processeur peuvent changer le résultat. Pour moderniser une vieille tour, une vérification précède même l’achat : Intel demande d’activer Resizable BAR, ou Smart Access Memory, pour obtenir les performances optimales des Arc série B. Le guide de démarrage Intel détaille les plateformes et réglages concernés. La présence d’un port PCI Express ne suffit donc pas à garantir une mise à niveau pertinente.

2. Intel Arc B580 : davantage de marge, à condition de ne pas la surpayer

Intel Arc B580 Limited Edition. Photo : Jiahwang — CC0. Image redimensionnée et compressée.

La B580 passe à 20 cœurs Xe, 12 Go de GDDR6 et 190 W. Son interface mémoire de 192 bits offre une bande passante de 456 Go/s, contre 380 Go/s sur les 160 bits de la B570. Cette différence accompagne une configuration plus étoffée ; elle ne se traduit pas automatiquement par le même pourcentage d’images par seconde dans chaque jeu.

TechRadar la retient dans sa catégorie budget et souligne ses capacités en 1440p. Pour l’acheteur, le bon réflexe reste de consulter un test de ses titres favoris avec un processeur comparable. Si le tarif se rapproche d’une carte de gamme supérieure, l’intérêt initial de cette référence peut disparaître. Les deux Arc exigent la même attention à Resizable BAR et aux pilotes.

Nvidia GeForce RTX 4070 Super Founders Edition. Photo : 极客湾Geekerwan — CC BY 3.0. Image redimensionnée et compressée.

Cette GeForce dispose de 12 Go de GDDR6X. La fiche technique MSI de la Ventus 2X OC indique 220 W et recommande une alimentation de 650 W pour le système. Ce dernier chiffre dépend de la configuration et ne signifie pas que la carte absorbe 650 W.

Son intérêt est celui d’une carte pour jouer en 1440p et utiliser des logiciels compatibles avec l’accélération Nvidia. Son ancienneté impose toutefois de comparer le prix à celui des générations suivantes. Un ancien tarif de lancement ne prouve pas qu’un exemplaire restant en stock soit une bonne affaire. En occasion, demandez la référence complète, la facture, les conditions de garantie restantes et un fonctionnement vérifiable.

Autre distinction concrète : la RTX 4070 Super propose la génération d’images DLSS, mais pas la génération multi-images réservée aux RTX 50. Tous les éléments regroupés sous le nom DLSS n’ont donc pas la même compatibilité.

4. Radeon RX 9070 XT : la piste AMD pour monter en définition

ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT. Photo : MoreThanTech — CC BY 3.0. Image redimensionnée et compressée.

Avec 16 Go de GDDR6 et 304 W de puissance de référence, la RX 9070 XT occupe un autre niveau que les deux Intel. TechRadar la place en tête de son guide général et la recommande pour le 1440p et la 4K. Cette appréciation doit être lue avec ses conditions de test ; elle ne signifie pas une victoire dans tous les jeux et toutes les applications.

Elle intéresse surtout le joueur qui recherche une carte pour des définitions élevées. Le ray tracing, qui simule certains effets de lumière, peut modifier fortement les écarts entre GPU : consultez les résultats avec les effets que vous utiliserez. Pour la création, vérifiez aussi le moteur de rendu et les fonctions réellement accélérées par votre logiciel, au lieu de transposer un classement gaming.

La variante achetée compte enfin : longueur, épaisseur, ventilation et connecteurs changent selon le fabricant. Deux RX 9070 XT n’occupent pas nécessairement la même place dans une tour.

5. GeForce RTX 5070 Ti : 16 Go et une polyvalence à mettre en balance

ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti (à droite). Photo : 极客湾Geekerwan — CC BY 3.0. Image redimensionnée et compressée.

La RTX 5070 Ti associe 16 Go de GDDR7, 8 960 cœurs CUDA et une puissance de référence de 300 W. Nvidia indique 750 W pour l’alimentation du système de référence ; la configuration exacte et la recommandation du fabricant de la carte restent à contrôler.

Elle s’adresse à ceux qui veulent jouer en haute définition et exploiter aussi des applications de création compatibles. Son écosystème peut justifier un supplément si les fonctions servent vraiment. La documentation DLSS de Nvidia distingue reconstruction et génération multi-images : le jeu doit prendre en charge les fonctions concernées. Ajouter des images intermédiaires à l’affichage ne multiplie pas dans les mêmes proportions la cadence de simulation ni la réactivité des commandes.

Comparez d’abord les résultats sans génération d’images, puis ceux avec reconstruction et génération. Pour un jeu compétitif, la latence et les ralentissements ponctuels sont aussi importants que la moyenne affichée.

6. GeForce RTX 5090 : 32 Go pour des besoins bien identifiés

Palit GeForce RTX 5090 GameRock. Photo : PantheraLeo1359531 — CC BY 4.0. Image redimensionnée et compressée.

La RTX 5090 monte à 32 Go de GDDR7 et 575 W de puissance de référence. Nvidia recommande une alimentation système de 1 000 W pour sa configuration de référence. Certaines cartes partenaires sont encore différentes : le coût d’un changement d’alimentation ou de boîtier doit entrer dans le budget.

Sa capacité mémoire peut être utile pour de grosses scènes 3D ou certains modèles d’IA exécutés localement. Elle ne garantit pas que n’importe quel modèle y tiendra : taille, quantification et logiciel changent les besoins. Pour jouer, elle vise les configurations très exigeantes en 4K. La choisir pour un écran 1080p sans autre usage lourd demande une justification particulière, surtout si le processeur limite déjà le débit d’images.

Les prix français peuvent renverser la sélection

Lors de notre consultation du 25 novembre 2026, LDLC affichait les exemples suivants, en euros TTC hors éventuels frais de livraison. Il s’agit de références précises chez un vendeur, pas des prix minimums du marché. Les tarifs et stocks doivent être revérifiés avant de commander.

Exemplaire consulté Prix affiché Disponibilité indiquée ASRock Arc B570 Challenger 10GB OC 399,95 € Délai annoncé ; disponibilité immédiate non confirmée ASRock Arc B580 Challenger 12GB OC 519,95 € En stock ASRock RX 9070 XT Challenger 16GB 1 329,95 € En stock MSI RTX 5070 Ti 16G Ventus 3X OC 1 749,95 € En stock Gigabyte RTX 5090 Gaming OC 32G 9 899,95 € En stock RTX 4070 Super Pas d’offre française suffisamment vérifiée dans ce relevé À contrôler pour l’exemplaire retenu

Ces montants montrent pourquoi une récompense « budget » ou « meilleur rapport qualité-prix » ne peut pas être reprise sans contexte. Entre les deux ASRock Intel observées, la B580 coûte 120 € de plus. Entre la Radeon et la MSI RTX 5070 Ti citées, l’écart atteint 420 €. Ce supplément doit correspondre à un bénéfice dans vos jeux ou vos logiciels. Notre comparatif sur le supplément demandé pour une GeForce explique cette méthode sur d’autres références.

Avant de payer, vérifiez la carte entière

Mesurez l’espace disponible en longueur et en épaisseur, sans oublier le radiateur avant et la place du câble d’alimentation. Contrôlez les prises nécessaires et suivez les consignes du fabricant pour le branchement ; le nombre de watts inscrit sur un bloc ne suffit pas. Vérifiez aussi la sortie vidéo et le câble adaptés à votre écran.

Le choix cohérent est celui qui satisfait votre écran, vos jeux et votre configuration au prix total réellement payé. En 1080p, commencez par les besoins et les offres des cartes modestes ; en 1440p, comparez les performances et fonctions utiles ; en 4K, ajoutez les réglages visés et le budget électrique. Si votre carte actuelle atteint déjà la fluidité souhaitée, la présence de six alternatives dans un guide ne crée aucune obligation de la remplacer.