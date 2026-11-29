Des conducteurs signalent des bandeaux qui masquent une partie du trajet dans CarPlay. Le problème semble lié à l’affichage géré par iOS.

CarPlay sous iOS 27 : les bandeaux de Google Maps et Waze peuvent masquer votre trajet

Les indications de changement de direction peuvent masquer une partie de la carte dans Google Maps et Waze après le passage à iOS 27. Sur l’écran de leur voiture, certains conducteurs voient les grands panneaux d’instructions recouvrir le trajet.

Dans son enquête publiée le 28 novembre, Engadget rapproche ces témoignages d’un problème de mise en page dans iOS. Sur les petits écrans, ces bandeaux laissent encore moins de place pour lire le trajet.

Pourquoi deux applications peuvent rencontrer le même problème

Une application de navigation ne reproduit pas librement toute son interface iPhone sur l’écran de la voiture. La documentation Apple sur les cartes CarPlay décrit deux couches : une carte dessinée par l’application et des éléments de navigation qui se superposent grâce aux modèles fournis par CarPlay.

La carte doit donc rester lisible autour de ces commandes. Le guide des développeurs CarPlay demande aux applications de respecter une zone visible qui varie avec l’écran et les éléments qui le recouvrent. Cela explique pourquoi un défaut dans cet échange peut gêner plusieurs navigateurs, sans que chaque application ait changé son propre dessin de carte.

Ces signalements ne permettent pas d’affirmer que toutes les voitures ou tous les iPhone sont touchés.

Les options temporaires rapportées

Selon Engadget, certains conducteurs ont réduit la taille des bandeaux en désactivant l’option de zoom intelligent dans les réglages d’affichage de CarPlay. Le résultat varie selon les véhicules et ne constitue pas un correctif garanti.

Le média indique qu’Apple Plans échappe au défaut décrit et peut servir d’alternative. Les indications vocales restent aussi utiles lorsque l’écran est encombré. Préparez ce changement avant de prendre la route et vérifiez, à l’arrêt, que le trajet reste lisible.

Aucune date de correction n’est donnée dans le reportage.

Image : illustration.