Candy Crush accueille Halo et Fallout : que peut-on débloquer dans le jeu ?

Le casque de Master Chief, Vault Boy et des personnages de Candy Crush déguisés en héros de jeu vidéo se retrouvent dans le même album. Pour les 25 ans de Xbox, Candy Crush Saga accueille une saison de quatre semaines sur iOS et Android. Elle se termine le 6 décembre 2026. Les objets de collection se gagnent en progressant dans les niveaux.

Ce que vous pouvez récupérer en jouant

La collection rassemble des badges numériques tirés de huit univers : Halo, Fallout, Sea of Thieves, Forza, DOOM, Banjo-Kazooie, Crash Bandicoot et Spyro. Certains représentent un personnage ou un objet reconnaissable, comme le casque de Master Chief, le Cacodémon de DOOM ou le Dr Neo Cortex. D’autres transposent un costume dans Candy Crush. Tiffi porte par exemple une armure Spartan rose, tandis que Dachs revêt l’armure de Canigou de Fallout.

Concrètement, passez par le jeu mobile et avancez dans les niveaux pour alimenter la collection. Une ligue sur le thème des salles d’arcade complète la saison pour les joueurs qui veulent aussi se mesurer au classement. Aux États-Unis, un concours séparé réserve 1 000 lots de badges physiques à des joueurs VIP. Pour un lecteur français, la récompense décrite ici est la collection dans l’application.

Six bandes-son à reconnaître

Le croisement passe aussi par le son. Les équipes ont réarrangé six thèmes, issus de Halo, Fallout, Sea of Thieves, Forza, DOOM et Banjo-Kazooie. Les enregistrements font intervenir un orchestre, le chœur Bulgarian Voices Berlin et un accordéon. Federico Truzzi a travaillé sur les arrangements, que l’on peut entendre pendant la saison. Xbox détaille également la diffusion des six titres sur des plateformes de musique et les chaînes des studios participants. C’est l’autre moyen de profiter de la collaboration si les badges vous intéressent moins que les thèmes originaux.