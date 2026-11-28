Vaisseaux du Mandalorien ou personnages Marvel ? À 34,99 € chacun, ces deux calendriers LEGO se départagent surtout par les histoires que l’enfant voudra inventer.

Un petit vaisseau à faire décoller ou une équipe de super-héros à réunir ? Les calendriers de l’Avent LEGO Star Wars 75456 et Marvel 76340 proposent deux façons de prolonger le jeu après Noël. Les deux sont conseillés dès 6 ans et affichent le même prix chez LEGO France : 34,99 €.

Pour comparer Star Wars 75456 Marvel 76340 Pièces 293 317 Âge conseillé Dès 6 ans Dès 6 ans Prix LEGO France 34,99 € 34,99 € Ce qui guide le choix Mando, Grogu et sept mini-véhicules Six personnages et de petits équipements Stock en ligne relevé le 27 novembre 2026 Disponible Épuisé

Pour l’enfant qui fait voler ses vaisseaux : Star Wars

Le calendrier Star Wars décrit par LEGO tourne autour du Mandalorien. Mando, Grogu et Moff Gideon côtoient des créatures, dont le Bantha et le Blurrg. Les sept véhicules miniatures comprennent le Razor Crest, le chasseur N-1 de Mando et un X-Wing aux couleurs de Noël.

Si l’enfant possède déjà des constructions Star Wars, ces petits modèles pourront rejoindre ses histoires. C’est aussi un choix facile à comprendre pour un fan de Mando et Grogu : il retrouve leurs personnages plutôt qu’une sélection tirée de plusieurs films. Les surprises quotidiennes restent de petites constructions ; il ne faut pas attendre une grande scène unique à assembler.

Pour l’enfant qui distribue les rôles : Marvel

Le calendrier Marvel 76340 réunit six minifigurines : Spider-Man, Iron Man, Dr Fatalis, Ghost-Spider, Captain America et Wolverine. Autour d’elles, LEGO prévoit notamment un photomaton, un canon à boules de neige et un hélicoptère, avec des accessoires festifs.

L’enfant peut ainsi choisir ses héros, leur donner des équipements et placer Dr Fatalis dans le rôle de l’adversaire. Cette équipe est le principal argument du calendrier Marvel. Ses 24 pièces de plus ne permettent pas, à elles seules, de le déclarer meilleur : mieux vaut choisir les personnages que le destinataire aura envie de reprendre une fois les 24 fenêtres ouvertes.

Pour commencer le 1er décembre, le délai peut trancher

Au relevé du 27 novembre 2026, LEGO France indiquait Star Wars disponible et Marvel épuisé. Il s’agit du stock de la boutique en ligne officielle : un revendeur ou un magasin peut avoir une disponibilité différente. Le prix de 34,99 € reste un repère utile pour examiner son offre.

LEGO annonce deux à cinq jours ouvrés pour la livraison standard. Commander pendant ce dernier week-end de novembre ne garantit donc pas une réception avant le 1er décembre. Pour ouvrir la première case à temps, cherchez surtout un exemplaire dont le retrait ou la livraison est confirmé pour votre adresse.