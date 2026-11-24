Le patch sorti de bêta le 23 novembre corrige les déblocages oubliés et modifie plusieurs armes de Primal Dread. Les propriétaires du jeu de base sont aussi concernés.

Brotato : le nouveau patch rend les récompenses manquantes et revoit vos armes

Brotato corrige les récompenses de défis qui n’avaient pas été attribuées, personnages compris. Le patch publié le 23 novembre sur Steam les restitue au chargement ou en utilisant le bouton de vérification des déblocages. Il apporte aussi une nouvelle série d’ajustements aux armes de Primal Dread.

Dans les notes officielles du nouveau patch d’équilibrage, Blobfish précise que ces changements arrivent après une période de bêta. Ils sont désormais intégrés à la version publique sur Steam.

Avant de refaire un défi, vérifiez vos déblocages

Si vous aviez rempli les conditions d’un défi sans obtenir sa récompense, commencez par relancer le jeu mis à jour. Le correctif prévoit une nouvelle attribution au chargement. Vous pouvez aussi utiliser le bouton qui vérifie les récompenses de défis et leurs déblocages.

La boutique reçoit aussi des correctifs. Bannir un objet verrouillé retire désormais son verrouillage, et un objet banni ne doit plus revenir faute de proposition correspondant aux filtres. Ce sont des corrections du jeu de base, distinctes du contenu payant.

Les anciennes habitudes ne donnent plus les mêmes armes

Dans Primal Dread, les dégâts du Boomerang doublent et son délai entre attaques est réduit de moitié. Le Crowbar change de logique : ses dégâts reposent sur l’Ingénierie plutôt que sur les dégâts de mêlée, avec une tourelle au début de chaque vague.

Un personnage construit autour de la mêlée ne peut donc pas évaluer cette arme comme auparavant. À l’inverse, un choix d’objets favorisant l’Ingénierie mérite d’être réexaminé.

La fiche de Brotato confirme une interface française et de la coopération locale. Les notes consultées concernent la version Steam : elles ne fixent pas ici de date identique pour les éditions sur consoles.