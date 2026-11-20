L’indisponibilité de BrickLink ne signifie pas, à elle seule, que votre commande est annulée. Le 20 novembre, la plateforme reste temporairement indisponible et n’annonce pas encore d’heure de réouverture confirmée. Son prochain point d’information est promis pour 19 h, heure de Paris : ce rendez-vous ne doit pas être pris pour une garantie de retour du service.

Pour les collectionneurs qui attendent des pièces ou une boîte, la difficulté immédiate est pratique : impossible de consulter ou de modifier sa commande dans l’interface. BrickLink a publié une FAQ consacrée aux commandes et aux fonctions touchées par l’interruption. Elle apporte plusieurs réponses, sans encore décrire chaque situation de livraison ou de paiement.

Ce que l’interruption change pour votre commande

Votre situation Ce qui est confirmé Le bon réflexe Commande déjà passée Accès et modification impossibles sur BrickLink pendant l’arrêt Conserver le courriel de confirmation et la référence de commande Vendeur avec commandes ouvertes La plateforme prévoit de neutraliser la période d’arrêt dans certains calculs de délais Éviter d’interpréter un compteur ou un message automatique isolément Courriel automatique reçu pendant la panne Certains messages peuvent arriver en décalage Vérifier à quelle opération et à quelle date il se rapporte Retour du site attendu Aucune heure de réouverture confirmée Lire le nouveau point officiel avant de conclure à une reprise

Avant de repasser la même commande, rassemblez ces informations

La panne du site ne permet pas de savoir, à elle seule, si un vendeur a déjà préparé ou expédié un colis. Pour éviter une double commande, mieux vaut reconstituer ce qui était acquis avant l’interruption :

Retrouvez la confirmation : relevez le numéro de commande, la boutique, les articles et le montant. Vérifiez le paiement séparément : distinguez une demande de paiement, un paiement réellement enregistré et un éventuel remboursement. Ne déduisez pas leur état du seul écran de maintenance. Gardez les éléments d’expédition : si un numéro de suivi vous avait été transmis, conservez-le avec les échanges déjà reçus. Attendez l’accès au dossier pour modifier la commande : comparez son état au dernier message du vendeur avant de payer une seconde fois ou de racheter la même liste.

Cette méthode ne tranche pas un litige à votre place. Elle évite surtout de mélanger une interruption générale du service avec le déroulement particulier de votre achat. BrickLink indique qu’aucune intervention dans le site n’est demandée pendant son indisponibilité.

Studio fonctionne encore, à condition d’avoir vos fichiers sur l’ordinateur

Les créations enregistrées localement restent utilisables dans Studio. En revanche, les fonctions reliées aux serveurs, dont l’accès aux modèles conservés uniquement dans My Studio, aux prix et à certaines données de pièces, sont perturbées. Si vous devez continuer une construction, commencez donc par rechercher le fichier sur votre ordinateur plutôt que d’attendre sa copie en ligne.

Pour les possesseurs d’un set du Designer Program Series 8, la FAQ donne également accès aux notices via LEGO Builder et à des fichiers PDF directs. Cela permet de poursuivre le montage sans retrouver immédiatement toutes les fonctions commerciales de BrickLink.

19 h signifie un point d’information, pas une réouverture promise

La page officielle de suivi de la remise en service reste le repère pour l’état de la plateforme. Tant qu’un nouveau message n’annonce pas explicitement le rétablissement, il faut conserver cette distinction. Aucun élément présenté ici ne permet d’affirmer que toutes les commandes sont perdues, que tous les paiements sont bloqués ou qu’une livraison déjà partie s’est arrêtée avec le site.